5 idées de cadeaux 100% Geek pour Noël

C'est bientôt Noël, il vous manque toujours des cadeaux pour vos proches technophiles ? Vous ne savez pas ce qui leur ferait plaisir cette année ? Voici comme chaque année ma sélection de 5 idées de cadeaux High-Tech tendance pour ce Noël.

Go Pro Hero 5 : La caméra 4K miniature et étanche

Voici la première idée au top de la liste, la toute dernière Go Pro Hero 5 capable de shooter de magnifiques vidéos 4K 100% compatibles avec votre TV 4K achetée l'année dernière. Cette Go Pro équipée d'un écran tactile est actuellement en promo sur Amazon au prix de 406,49€ au lieu de 430€. Elle est étanche jusqu'à 10m sans protection supplémentaire et vous fournira des vidéos à couper le souffle dans toutes les conditions.

LaMetric Time : L'horloge Wi-Fi avec applications

Voici un cadeau original, il s'agit d'une horloge Wifi capable d'afficher l'heure mais aussi, et surtout, tout un tas d'indicateurs tiers provenant d'internet. Sa connexion Wifi lui permet de se mettre à jour en temps réel et ainsi d'afficher le nombre de vos followers sur Twitter, la météo ou votre nombre de feeds RSS non lus ... L'ultime gadget des technophiles connectés !

LaMetric Time est issu d'un projet Kickstarter, cette superbe horloge connectée est commercialisée au prix de 165,64 €

Airy : Le purificateur d'air naturel

En 24 heures, environ 50 mètres cubes d'air passent, par effet de cheminée, dans le système AIRY. Les odeurs, poussières fines et polluants sont filtrés par le substrat. Par polluants, on entend principalement les composés organiques volatils (COV) tels que le formaldéhyde, l'ammoniaque, le toluène, le benzène et le trichloréthylène. Ces substances nocives sont « brisées » par les micro‑organismes présents dans le substrat et transformées en acides aminés et en glucose (sucre) non toxiques. La plante absorbe par ses racines les anciens polluants devenus désormais de précieux nutriments.

Airy est livré avec un livre de 100 pages sur les plantes purifiantes. Ce projet Kickstarter est commercialisé au prix de 79,90€.

Thorkey : porte-clefs organiseur compact

Voici probablement la nouvelle génération de porte-clefs pratiques et élégants. Il vous permettra de stocker l'ensemble de vos clefs dans un seul endroit compact.

Ce porte-clefs en aluminium est actuellement en promo sur Amazon au prix de 19,95€ au lieu 29,99€. Ce porte clef est commercialisé avec différents accessoires tiers comme un ouvre bouteille, un tournevis ... Vous retrouverez sur Amazon de nombreux autres modèles.





Leelbox : Casque de réalité virtuelle pour jeux et films compatibles

Je termine par une idée de cadeau originale pour tous les possesseurs de Smartphone, voici le Leebox, un casque de réalité virtuelle pour Smartphone.

Ce casque compatible avec les iPhone et de nombreux Smartphones Android est commercialisé actuellement au prix de 34,99€ au lieu de 99,99€ sur Amazon. Il en existe de nombreux modèles, vous en trouverez pour certains avec un casque audio et pour d'autres avec une manette Bluetooth. Bref, ce petit Gadget accessible est probablement le must-have de ce Noël 2016.

Très bons préparatifs de Noël! J'espère que cette liste vous aura donné quelques idées !

Crédits photo cadeau de Noël : mac9416