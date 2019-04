Connaissez-vous le Geocaching ? Le Geocaching est un loisir qui consiste à cacher ou à retrouver des caches positionnées partout dans le monde par une communauté de passionnés.

Le Geocaching ne date pas d'hier, il existe depuis les années 2000 selon Wikipedia, il est pratiqué par une large communauté d'experts et assez peu connu du grand public.

On recense plus de 3M de caches dans le monde, dont 10 399 rien que pour le département de Loire Atlantique. Certains passionnés vont jusqu'à poser plusieurs centaines de caches pour permettre à toute personne de partir à leur recherche.

Pour partir à la recherche de caches, il vous faudra soit un GPS (comme vous diront les anciens), soit tout simplement un smartphone équipé de l'application Geocaching. disponible sur Android et iOS. Cette application est désormais gratuite mais dispose d'une offre premium (5€ / mois ou 29€/ an) pour pouvoir accéder à l'ensemble des caches. C'est la stratégie qu'a opté Groundspeak pour faire grandir sa communauté de géocacheurs.

Il existe différents types de caches : Cache traditionnelle, Multi-Cache, Mystery ... Vous retrouverez tous ces types de cache très bien détaillés sur le site de France Geocaching.

Pour débuter, commencez par chercher des caches traditionnelles, ce sont les plus simples à trouver. Avant de partir à la recherche d'un cache, vérifiez toujours :

Quel format est le cache : Nano, Micro ... ?

Ayez en tête les formes que peuvent prendre une cache : Boite, aimant, pierre, insectes, écrous ...

Quel est l'indice pour trouver le cache ?

Est-il accessible sans équipement particulier ?

Est-il difficile à trouver ?

A quand date sa dernière détection ?

Démarrez par des caches traditionnels simples, certaines caches peuvent nécessiter du matériel d'escalade et même de plonger.

Une fois la cache trouvée, vous devrez :

Ouvrir le cache sans vous faire repérer.

Laisser la preuve de votre passage dans le logbook , le petit papier qui liste les personnes qui ont trouvé la cache.

Valider votre découverte via l'application Geocaching

Si vous êtes expert, vous pourrez laisser un Travel bug ou un Geocoins si la taille du cache vous le permet et voire même loguer et faire voyager l'un des objets se trouvant déjà dans la cache.

Enfin, laisser la boite à l'endroit où vous l'avez trouvée pour que les prochaines personnes puissent la retrouver.

Derrière la communauté et la plateforme qui fournit les API se trouve la société Groundspeak. Pour ceux et celles qui souhaitent se détacher des ambitions commerciales de cette société, il existe une initiative libre connue sous le nom d'OpenCaching. En France, le site Opencaching dédié recense les caches libres.

Si vous souhaitez commencez à positionner des caches, sachez qu'il est conseillé de trouver une vingtaine de caches avant de commencer à en cacher une. Une fois cette première étape réalisée, vous devrez lire les règles à suivre et de passer un petit quiz en ligne avant de cacher votre première cache. Pour déclarer votre première cache, vous devrez remplir un formulaire sur le site Geocaching et patienter qu'un volontaire valide votre cache. Chaque cache publiée est préalablement validée pour s'assurer du respect de la charte du site.

Le Geocaching est une bonne activité pour sortir des sentiers battus et découvrir de nouveaux lieux. A contrario de Pokemon Go, le Geocaching vous fera découvrir chaque imperfection de l'environnement qui vous entoure. Il ravira autant les plus jeunes que les plus vieux avec les caches de type "Puzzle" qui nécessitent une réflexion avant de partir à leur recherche. Si vous voulez découvrir dès maintenant si une cache se situe à proximité de chez vous, allez sur la carte en ligne du site Geocaching pour le découvrir.

Bonnes recherches !