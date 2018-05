Apprendre à piloter un drone FPV en 3 étapes

Vous souhaitez découvrir l'univers du FPV racing et vous ne savez pas par où commencer ? Voici un programme en 3 étapes pour apprendre à piloter un drone FPV tout en évitant de casser trop de matériel.





Etape 1 : Entraînez-vous à piloter sur un simulateur

Pour apprendre, il faut faire des erreurs, malheureusement sur le terrain, chaque erreur de pilotage peut coûter très cher. Quoi de mieux qu'un simulateur réaliste pour bien démarrer et faire de la casse sans perdre d'argent ?

Vous avez Steam sur votre PC et une configuration graphique correcte? Vous pouvez acheter The Drone Racing League Simulator à 19€ qui offre un très beau terrain de jeu pour commencer à piloter un drone en mode automatique, semi-auto et manuel.

La dernière version du jeu, la version 2.1 sortie cette semaine, offre de nombreuses nouvelles options intéressantes comme la construction de drone, le pilotage multijoueur et la configuration du moteur physique ....

Je vous recommande d'utiliser une radio-télécommande connectable à votre PC pour permettre de bien prendre en main le drone sur simulateur. La télécommande de référence dans le domaine du pilotage de drone est la Frsky Taranis X9D Plus. Elle est utilisée par un très grand nombre de pilotes et dispose d'un firmware alternatif Opensource : Open-TX. Vous avez aussi la Taranis Q X7s qui est très sympa et plus récente que la X9D.

Si vous avez une radio-télécommande avec une prise jack audio (ex: Spektrum), vous pouvez aussi vous tourner vers le logiciel gratuit Smartpropoplus qui vous permettra de connecter votre radio-télécommande à votre PC grâce à l'entrée micro de votre PC.

NB : Avant d'acheter une télécommande, vous remarquerez qu'il existe deux modes de pilotage, le mode 1 et le mode 2. Je préfère personnellement le mode 2 qui se rapproche le plus aux réflexes de gaming. A vrai dire, il existe même 4 modes, que vous pouvez découvrir dans cet article





Etape 2 : Investissez dans un mini-drone

Une fois les réflexes nécessaires acquis via le simulateur, vous pouvez vous tourner vers un mini-drone sans caméra avec des pièces de rechange à moindre coût. Je vous recommande les drones Hubsan X4 qui sont très accessibles, ils offrent un mode manuel et permettent de faire de flips très facilement.

Il existe différentes versions de drones Hubsan 4X, je vous recommande les nouveaux modèles qui offrent un amortisseur en caoutchouc, une optimisation du positionnement des hélices et une amélioration de la portée radio.

L'avantage des drones Hubsan est que les pièces de remplacement peuvent se trouver très facilement et sont très accessibles ! Voici par exemple un kit de 10 paires d'hélices à 1,67€.



Ce mini-drone peut être utilisé en indoor et outdoor si le vent le permet. Il vous permettra d’acquérir des réflexes de pilotage en conditions réelles.

Etape 3 : Investissez dans un drone FPV

Vous savez maintenant piloter votre drone Hubsan en mode manuel ? Vous avez appris les rudiments sur FPV sur votre simulateur ? Il est temps de passer aux choses sérieuses !

Investissez dans un bon casque vidéo 5.8 Ghz et dans un drone FPV lowcost RTF (ready to fly) que vous pourrez trouver sur le site Banggood.

Vous trouverez des drones racer Eachine à prix défiant toute concurrence, comme ce Eachine X200 commercialisé 110€ par exemple.

Mais attention à la garantie et aux frais de douane. Si vous voulez des conseils et un support, vous pouvez passer par un magasin français comme Droneshop qui se situe en région nantaise.

Une fois que vous savez piloter votre drone, il est l'heure se s'inscrire à une course de drone FPV dans votre département via le site rotormatch.com. Vous pouvez aussi suivre le forum du site WeAreFpv qui est très actif sur la toile.

Enfin, n'oubliez pas de suivre vigoureusement les nouvelles lois 2018 concernant le pilotage de drone de loisir. Un fascicule mis à disposition par le gouvernement est disponible ici en téléchargement..

Bon vol !