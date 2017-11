GearBest m'a envoyé pour Noël, l'un des derniers smartphones Xiaomi : Le Xiaomi Redmi Note 4 (4Go de RAM / 64 Go de Flash).

J'avais au départ un très mauvais apriori sur la qualité des smartphones chinois, d'autant plus quand on connait le prix de ce smartphone : 195€

Quand j'ai découvert l’emballage de ce smartphone, j'ai eu l'impression d'ouvrir la boite d'un iPhone. Cela s'est confirmé quand j'ai découvert le clips pour extraire le tiroir de la carte SIM qui est identique à celui utilisé par Apple. Le packaging utilisé par Xiaomi est vraiment très proche des produits Apple.

La bonne nouvelle est que ce smartphone est équipé d'un chargeur français, l'adaptateur de prise qui m'a été envoyé n'a donc pas d'utilité. Au niveau du tiroir à SIM, deux emplacements de cartes SIM (micro-SIM et nano-SIM) sont disponibles pour pouvoir y insérer votre SIM personnelle et votre SIM professionnelle.

La configuration du téléphone se fait très simplement, la procédure est la même que la majorité des terminaux Android. Lors du premier démarrage le Smartphone vous demandera de télécharger la mise à jour Android disponible pour bénéficier d'Android 7.0 / MIUI 9. La mise à jour se fait en quelques minutes à condition d'avoir un accès Internet WiFi actif.

Menu & applications

Si vous êtes habitué à Android, vous serez un peu déstabilisé par la disparition du menu des applications, la philosophie retenue par Xiaomi est la même que celle d'Apple, c'est de mettre toutes les applications sur le bureau et de laisser les utilisateurs les regrouper par thématique.

Une fois le téléphone configuré on retrouve toutes les applications Google installées par défaut dont le Google Play Store pour pouvoir télécharger de nouvelles applications facilement. On retrouve finalement assez peu d'applications tierces préinstallées par Xiaomi, seules les applications utiles sont préinstallées par la marque : boussole, calculatrice, agenda, explorateur ....

Le navigateur Web proposé par défaut est un navigateur développé par Xiaomi se basant très probablement sur la Webview standard du SDK d'Android. L'installation de Chrome Android est donc conseillée pour bénéficier d'une bonne expérience de navigation sur Internet. Un système antivirus est proposé en standard sur le téléphone pour permettre de vérifier la sécurité du téléphone.

Ergonomie

Les boutons de navigation proposés sont des boutons tactiles avec un retour haptique. Le bouton "power" et les boutons de gestion du volume sonore sont positionnés sur la tranche droite du smartphone. La finition du téléphone est très aboutie, on n'a pas l'impression d'avoir entre les mains un téléphone low-cost, au contraire on a plutôt l'impression par son poids et sa finition d'avoir un produit assez haut de gamme.

Compatibilité réseau

Ce téléphone est compatible avec la majorité des fréquences 4G utilisée en France (B1 - 2600 mHz, B3 - 1800 MHz, B7 - 2600Mhz, B20 - 800 MHz), on regrettera cependant le manque de support du TDD B28 (700Mhz) utilisé par Bouygues Télécom et Free.

Caractéristiques principales

Affichage: écran FHD de 5,5 pouces

Résolution d'Ecran: 1920 x 1200 (WUXGA)

CPU: Qualcomm Snapdragon 625 (MSM8953) - Cortex-A5, Octa Core

Système d'exploitation : MIUI 9.0 (après mise à jour)

RAM + ROM: 4 Go de RAM + 64 Go de ROM

Mémoire Externe: Carte TF jusqu'à 128GO (pas inclus)

Appareil Photo: caméra arrière 13.0MP avec AF et flash + caméra frontale 5.0MP

Bluetooth: 4.2

Navigation: GPS, A-GPS, GLONASS

Capteur: Capteur G, Capteur de Proximité, Capteur de Lumière Ambiante, Capteur Hall, Accéléromètre

Carte SIM: Double SIM, l'une est une carte micro SIM, l'autre est la carte SIM nano

Capacité de batterie lithium polymère: 4100mAh

Type de réseau: GSM,FDD-LTE,TDD-LTE,GSM+CDMA 2G: GSM 1800MHz,GSM 1900MHz,GSM 850MHz,GSM 900MHz 3G : WCDMA B1 2100MHz,WCDMA B2 1900MHz,WCDMA B5 850MHz,WCDMA B8 900MHz 4G LTE: FDD B1 2100MHz,FDD B20 800MHz,FDD B3 1800MHz,FDD B4 1700MHz,FDD B5 850MHz,FDD B7 2600MHz,FDD B8 900MHz,TDD B38 2600MHz,TDD B40 2300MHz



On a aimé

Le très bon rapport qualité/prix de ce smartphone.

La mise à jour vers Android 7 / MIUI 9.0

L'écran très confortable de 5,5 pouces avec une très bonne luminosité.

La disponibilité de tous les outils Google (dont Google Store).

L'interface très propre et minimaliste du thème proposé par défaut.

Belle batterie de 4100 mAh.

On a moins bien aimé

L'inaccessibilité de la batterie comme sur les iPhone. Pour remplacer la batterie, il va falloir probablement se battre ...

Le manque de compatibilité de la bande des 700Mhz (TDD B28) utilisée entre autres par le réseau 4G de Free et Bouygues Télécom en France.

J'ai été très surpris par la qualité de ce smartphone Android, je m'attendais à un produit beaucoup plus bas de gamme avec une interface non traduite et je me retrouve avec un produit de bonne finition, très performant avec un système d'exploitation à jour. Belle surprise !

Ce smartphone est disponible au prix de 195€ sur GearBest.