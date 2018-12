Vous êtes le bienvenue sur mon blog Geeek.org.

Je m'appelle Ludovic Toinel et je suis passionné par les nouvelles technologies et l'artisanat du logiciel.



Geeek.org est un blog personnel qui existe depuis 2005 et dont la ligne éditoriale correspond à mes centres d'intérêts et mes découvertes.



Rejoignez les nombreux lecteurs du blog :