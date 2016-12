Le DevFest 2016 est la 5ème édition d’un événement complet de conférences sur Android, AppEngine, Angular, Chrome, HTML5, Docker, etc. Cette année, le DevFest se déroulera sur deux jours, mais j'ai une bien triste nouvelle à vous annoncer ...

L’événement est complet ! La billetterie a vendu ses derniers pass 2 jours aujourd'hui.

Les 1000 places ont été vendues deux mois avant que l’événement ne démarre. Autant dire que notre DevFest organisé par nos amis du GDG Nantes a de plus en plus de succès et commence à avoir une renommée au niveau national.

Cette année, le DevFest, c'est pas moins de :

1000+ Participants : Développeurs, Architectes, CTO, Chefs de projets...

: Développeurs, Architectes, CTO, Chefs de projets... 50+ Conférences : Talks, quickies, codelabs, tables rondes...

: Talks, quickies, codelabs, tables rondes... 50+ Speakers : Nantais, Français, Internationaux

: Nantais, Français, Internationaux 4 Tracks : IoT & Mobile, Web, Cloud & BigData, Découverte





Vous pensiez vous rendre au DevFest ? Il faudra attendre l'année prochaine ou trouver un collègue qui a une place et dont vous savez qu'une mise en production est planifiée sur son projet

Plus d'informations sur l'événement sur : https://devfest.gdgnantes.com