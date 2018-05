Les places pour le prochain Devfest Nantais qui aura lieu les 18 et 19 octobre sont en vente et il n'y a déjà plus de place earlybirds !

Cette année l'événement est toujours organisé sur deux jours à la cité des congrès à Nantes, avec au programme 4 tracks en parallèle, 1800 visiteurs attendus chaque jour, 70 sessions et pas moins de 100 speakers ! Comme l'année dernière, l'événement s'ouvre à l'international avec des speakers internationaux et des visiteurs d'ici et de l'au-delà ...

Après les briques de construction, le retrogamming, les super héros, cette année le thème du Devfest Nantais sera le spatial. Un vaste thème !

Si vous avez de belles choses à présenter, la CFP est ouverte jusqu'au 1er juillet 2018. Si vous prévoyez de passer, réservez dès maintenant votre place !

Pour patienter le mois d'octobre, voici la liste des replays des sessions du Devfest Nantes 2017.

Codez pour l'infinie et l'au-delà !