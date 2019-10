Le DevFest Nantes 2019 démarre demain !

Notre DevFest Nantais internationalement connu démarre demain !

En synthèse le DevFest Nantes 2019 c'est :

2000 Participants

2 Journées

70 Conférences

4 Tracks

90+ Speakers

Cette année encore l'événèment est complet, les 1600 pass ont été vendus en 40h !

C'est moins bien que le HellFest organisé à Clisson situé à quelques kilomètres du DevFest, mais c'est top pour un événement IT où il n'y aura pas de Rockstars ... Sauf peut-être cette année, le thème de l'événement est justement la musique Rock : "Code as you are !".

Vous n'avez pas eu le temps d'acheter votre pass ?

Pas de panique, certains pass sont encore à vendre sur Leboncoin

Vous pourrez tout de même accéder aux replay d'ici quelques jours. D'ici là, les vidéos du DevFest Nantes 2018 sont toujours en ligne sur Youtube.

Un grand bravo aux organisateurs pour cet événement qui fait rayonner la ville de Nantes et un grand merci aux nombreux sponsors qui soutiennent cette initiative !