Fermeture de Flickrooster.com

Si vous êtes un lecteur assidu du blog, vous connaissez probablement Flickrooster.com, un site que j'ai développé en PHP il y a 12 ans sur un coin de table. Ce site classe chaque jour les meilleurs photographes sur Flickr au travers des API que Flickr met librement à disposition.

J'ai pris la décision de fermer ce site après 12 années de bons et loyaux services.

Le site prend donc sa retraite après plus de 2 millions de photos analysées et plusieurs centaines de milliers de profils Flickr classés !

Ma décision a été prise suite à la perte de vitesse de Flickr, une charge de maintenance et des ressources serveur qui devenaient importantes par rapport aux quelques visiteurs qui se perdaient sur le site chaque mois.

Si l'un d'entre vous souhaite continuer à maintenir le site, je peux vous mettre à disposition le code source du site et vous transférer le domaine. N'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressés.

Adieu Flickrooster !