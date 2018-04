Vous vous intéressez à la sécurité informatique ? Rendez-vous la dernière semaine de juin pour le Hack in Paris et la Nuit du Hack.

Comme chaque année, Paris accueille l'un des plus gros événements mondiaux autour de la cybersécurité : le Hack in Paris. Celui-ci se conclut par un événement un peu moins corporate, la Nuit du Hack qui se déroule dans la nuit du samedi au dimanche.

Au programme du Hack In Paris, deux jours de conférences avec des experts venus du monde entier et deux jours d'ateliers pratiques. Cette année sera la 8ème édition du Hack In Paris, pas moins de 650 personnes sont attendues pour cet événement.

Bien évidemment, si vous planifiez d'aller à ce type d'événement, il est fortement recommandé de venir avec un PC ultra-blindé et sans smartphone .... Surtout à la nuit du Hack

/!\ BYOT /!\ Some devices may be harmed /!\ We accept no liability /!\

Il reste encore des places pour ces deux événements. Le "Call For Papers" de la nuit du Hack se fermera ce jeudi 5 avril.

Voici le replay de l'ensemble des conférences de Hack In Paris 2017 :

Enfin, voici le streaming des conférences de la Nuit du Hack 2017 :

Pour les plus fanatiques, un "Spying Challenge" est à nouveau organisé lors de la nuit du Hack, vous trouverez plus d'informations sur cette page.