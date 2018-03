Vous souhaitez vérifier si vos données personnelles ont déjà été piratées sur Internet ?

La meilleure adresse pour cela est probablement celle-ci : https://haveibeenpwned.com

Vous pourrez vérifier si vos données personnelles ont déjà été volées suite à des piratages des majors du Web. Le site contient une base de moins 5 000 000 000 de comptes volés. Quand on liste l'historique des 271 sites qui se sont fait voler leurs données et qui ont été référencés par ce site, on comprend vite qu'il est possible de se retrouver à différents endroits dans la base.

En complément du moteur de recherche par email, le site met à disposition en téléchargement une base compressée de 9Go de mot de passe volés. Cette base est consultable directement en ligne depuis le site, ce qui permet de vérifier la présence de son mot de passe parmi les mots de passe volés très rapidement.

Troy Hunt l'auteur du site maintient cette plateforme de manière personnelle avec les données qu'il réussit à récupérer à l'issue des leaks. Le site est actuellement hébergé par Microsoft Azure avec les fonds personnels de Troy.

C'est une très belle initiative, c'est aussi un outil redoutable pour un pirate souhaitant s'attaquer à une cible précise. Cela permet d'orienter l'attaquant vers les bons dump de données volés en fonction de l'adresse email de cible visée.

Mon seul conseil face à ces vols de données et de mot de passe est d'utiliser des mots de passe complexes uniques sur chacun des sites que vous utilisez et d'utiliser un logiciel de type Keepass pour centraliser vos mots de passe dans un espace chiffré.