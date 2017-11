Les "Easter eggs" cachés sur certains sites Internet et qui permettent d'afficher les auteurs du site ont enfin un standard : Humans.txt

It's an initiative for knowing the people behind a website. It's a TXT file that contains information about the different people who have contributed to building the website.

Vous l'aurez compris, l'initiative de ce standard est de normaliser le nom du fichier qui contient les auteurs d'un site Internet. Le nom de ce fichier est très simple : "humans.txt".

Le fichier ressemble fortement au fichier "robots.txt" que vous connaissez très probablement, sauf que celui-ci contient la description de l'ensemble de l'équipe ayant participé au développement du site sur lequel se trouve ce fichier.

Un exemple complet de ce fichier est disponible ici. En voici un extrait :

/* TEAM */ Your title: Your name. Site: email, link to a contact form, etc. Twitter: your Twitter username. Location: City, Country. [...] /* THANKS */ Name: name or url [...] /* SITE */ Last update: YYYY/MM/DD Standards: HTML5, CSS3,.. Components: Modernizr, jQuery, etc. Software: Software used for the development

Le fait de déposer ce fichier sur le site montre une certaine fierté de l'avoir réalisé. Pour aller plus loin, ce fichier pourrait même permettre d'atteindre une page HTML cachée avec la photo de l'équipe par exemple.

Google est le seul des GAFA à posséder un fichier fichier humans.txt. Celui-ci est très est simple : https://www.google.com/humans.txt

Google is built by a large team of engineers, designers, researchers, robots, and others in many different sites across the globe. It is updated continuously, and built with more tools and technologies than we can shake a stick at. If you'd like to help us out, see google.com/careers.

Pour en savoir plus sur le projet Humans.txt, rendez-vous sur le site officiel : http://humanstxt.org

Pour le moment, cette proposition de standard n'a pas de RFC officielle et n'est pas encore référencée parmi les "Well-Known URIs". Si une RFC aboutie, il est probable que ce fichier "humans.txt" atterrisse dans le répertoire ".well-known" et ne soit plus localisé à la racine du site, tout comme la RFC security.txt.