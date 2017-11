Vous cherchez à acquérir un bien ou à revendre le vôtre ? Connaissez-vous vraiment le prix de l'immobilier dans votre ville ou de votre quartier ? La bonne nouvelle est que le portail des impôts publie sur Internet le prix des dernières transactions immobilières réalisées en France.

Pour accéder aux montants des dernières transactions immobilières en France, il suffit de vous rendre dans votre espace personnel sur le portail des impôts et d'aller dans la zone "Données publiques > Rechercher des transactions immobilières pour m’aider à estimer mon bien"

Le portail "patrimelweb" n'est pas tout jeune et est peu connu, il vous permet de consulter gratuitement les prix des dernières transactions immobilières du lieu géographique et les critères de votre choix ...

Mais attention, vous devez être très précis dans votre recherche, les données remontées par le portail sont limitées à quelques dizaines de résultats malheureusement.

Bref, ce portail du gouvernement est très intéressant et offre une bonne vision du marché et des prix des transactions immobilières réelles. On regrettera que les données partagées ne soient pas libres de droits et pas réutilisables, les conditions d'utilisation du portail sont d'ailleurs là pour vous le rappeler.

L’utilisateur n’est pas autorisé par la DGFiP à diffuser un produit composé pour tout ou partie des données en provenance du service « Rechercher des transactions immobilières », même en mentionnant la source.

Il serait intéressant que ces données deviennent des données ouvertes via l'anonymisation du numéro de la rue par exemple. Qu'en pensez-vous ?