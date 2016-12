À la recherche du trésor perdu est une chasse au trésor réalisée sous la forme d’un livre de 11 énigmes.

Un coffre au trésor a été caché quelque part en France métropolitaine par un mystérieux libraire. Pour retrouver le trésor, décryptez les énigmes du livre qui vous permettront de localiser l’endroit précis où il est enterré...

Il ne vous restera plus qu’à le déterrer pour que le coffre contenant 150 pièces d’or et d’argent et de 50 pierres précieuses (diamants, saphirs, émeraudes, etc.) d’une valeur totale estimée de 50 000 euros vous appartienne !

Pour que le projet puisse se faire, les éditions Trésor ont lancé un financement participatif sur Kiss Kiss Bank Bank. En échange de 20 € vous recevrez le livre des 11 énigmes en avril 2017. Plus de 20 000 € ont d'ores et déjà été collectés, si vous avez l'âme d'un aventurier, n'hésitez pas à participer à ce projet qui se termine dans 8 jours.

Pour participer au financement de ce projet, rendez-vous sur la page de financement participatif de Kiss Kiss Bank Bank.