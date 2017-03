Vous habitez notre magnifique région nantaise et vous souhaitez découvrir le nouveau Visual Studio Microsoft et le C# 7 ?

Nicolas Mariot propose un Meetup ouvert à tous le 6 avril prochain à l'Epitech Nantes sur ces deux thématiques.

N'hésitez pas à vous inscrire à cet événement, 2 sessions d'une durée de 20 à 30 minutes chacune sont planifiées :

Une première assez généraliste présentant les nouveautés de Visual Studio 2017 et de C# 7 .

et de . Une seconde plus technique présentant les techniques avancées de débogage sous Visual Studio 2017.

Un apéro sera ensuite offert pour permettre de continuer la discussion entre passionnés.