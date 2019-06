Microsoft Azure Cloud : 10 astuces à connaitre absolument !

Vous utilisez le cloud Microsoft Azure ou vous comptez l'utiliser prochainement ? Voici 10 astuces à connaitre absolument concernant ce cloud public !

Le guide de développement Microsoft Azure

L'utilisation d'un cloud public comme Azure Cloud n'est pas anodine dans les choix de conception logiciel, n'hésitez pas à lire le guide de développement Azure proposé gratuitement par Microsoft avant de commencer vos développements. Vous trouverez de nombreuses astuces pour optimiser votre application.

https://azure.microsoft.com/fr-fr/campaigns/developer-guide/

La calculatrice Azure

Avant de vous lancer dans la construction d'un environnement Azure, vous pouvez estimer son coût au travers de la calculatrice Azure :

https://azure.microsoft.com/fr-fr/pricing/calculator/

Attention, la calculatrice vous fournira une estimation de prix. Soyez vigilant aux coûts de bande passante sortante si vous comptez consommer beaucoup de débit sortant. Enfin, si vous utilisez Application Insight, soyez vigilant au coût d'ingestion de logs, si votre application est très bavarde vous pourrez vous retrouver avec une facture avec un montant inattendu.

La latence du cloud Azure

Chaque région Azure possède une latence réseau qui est proportionnelle à la distance à laquelle vous êtes situé par rapport au datacenter que vous utilisez. Pour connaitre les latences de chaque région pour vous aider à prendre une décision sur la localisation des services cloud que vous allez souscrire, vous pouvez aller sur le site suivant qui vous indiquera région par région les latences réseau observées.

http://www.azurespeed.com/

Les services disponibles dans chaque région Azure

Chaque région Azure n'héberge pas tous les mêmes services. Chaque région a ses spécificités.

Si vous souhaitez utiliser des services PaaS récents, privilégiez les régions "Europe de l'Ouest" et "Europe du Nord". Ces deux régions hébergent généralement les derniers services Azure et les "public preview".

https://azure.microsoft.com/fr-fr/global-infrastructure/services/

Formez-vous gratuitement au Cloud Azure

Microsoft met à disposition des formations gratuites en ligne pour vous aider à appréhender les services disponibles. Le site qui héberge ses formations s'appelle Microsoft Learn :

https://docs.microsoft.com/fr-fr/learn/

N'hésitez pas à vous y inscrire et suivre le cursus AZ900 qui est la formation permettant d'appréhender les fondamentaux d'Azure. La certification AZ900 est réalisable à distance à condition de vous isoler dans une salle vide avec un PC équipé d'une caméra.

Pour aller plus loin, la liste des formations Azure disponibles est accessible ici :

https://www.microsoft.com/fr-fr/learning/azure-exams.aspx

Le programme Azure Advisors

Microsoft dispose d'un programme Azure Advisors qui permet d'échanger directement avec les équipes produit afin de leur poser des questions pointues. Malheureusement, les nominations à ce programme sont arrêtées pour le moment suite au succès qu'il rencontre :

https://cloudengineering.microsoftcrmportals.com/nomination/

Les alarmes de consommation.

Si vous utilisez le cloud Microsoft Azure pour vos besoins personnels, n'oubliez pas de configurer une alarme sur les consommations pour permettre de vous notifier dès lors que le montant de la consommation est dépassé. Cela vous permettra de gérer au mieux votre budget et d'identifier un dysfonctionnement au plus vite (logs, bande passante sortante ... etc).

https://docs.microsoft.com/fr-fr/azure/billing/billing-getting-started

Les Packs d'icônes Azure

Vous devez dessiner un schéma d'architecture avec des technologies Microsoft Azure ? Des packs d'icônes Azure sont disponibles gratuitement pour Visio et Powerpoint pour vous aider dans la réalisation de vos schémas.

Compte Microsoft Azure Gratuit ?

Lorsque vous vous inscrivez à Microsoft Azure, vous disposez d'un crédit offert de 170€ qui vous permet de souscrire à des services payants.

La bonne nouvelle est que plateforme Azure dispose de plus de 25 services totalement gratuits que vous pourrez utiliser pour vos développements sans être facturé un seul centime : 1 000 000 de requêtes sur des "functions" Azure, 100 000 opérations Event Grid par mois ... etc.

https://azure.microsoft.com/fr-fr/free/

Les événements Microsoft Azure Cloud

Microsoft organise de nombreuses sessions de formations gratuites autour de son cloud Azure. Vous trouverez sur la page suivante l'ensemble des événements disponibles auxquels vous pouvez vous inscrire si le sujet vous intéresse :

https://experiences.microsoft.fr/calendrier-technique/