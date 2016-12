J'ai profité de cette période estivale pour migrer l'ensemble de mes sites internet sur un nouveau serveur dédié hébergé chez Online.net.

C'est le 5ème changement de serveur pour ce blog qui fonctionne depuis plus de 11 années déjà. Souvenez-vous, il y a 11 ans ce blog était hébergé sur un barbone derrière une Freebox.

J'ai quitté un serveur Dédibox Classic + Gen2 équipé d'un processeur 4 coeurs @3.5Ghz et de 8Go de RAM que je louais depuis 2013 pour un serveur Dedibox XC 2016 équipé d'un processeur Intel® C2750 (Avoton) 8 coeurs @2,4 Ghz et de 16 Go DDR3 / 250 Go SSD. Cette migration en plus de m'apporter de la puissance, me permet d'économiser 20€ par mois ... La location de ce nouveau serveur dédié étant de 15,99€ HT par mois.

Ce nouveau serveur va permettre de revoir la configuration du nombre de workers Nginx / PHP FPM et la taille de mon cache MySQL à la hausse. En attendant, l'utilisation de PHP 7 et de ce nouveau serveur m'a permis de réduire par deux le temps de chargement d'une page de mon blog (vu de Google).

Ma seule erreur est d'avoir migré mon serveur après le 20 du mois, m'obligeant à devoir louer l'ancien serveur jusqu'à la fin du mois d'août.

Sinon, le service offert par Online.net est de très bonne qualité. J'ai joué avec l'interface série qui permet de se connecter à son serveur à distance même lorsque votre serveur SSH est tombé ou que vous vous être trompé de règles dans la configuration de votre firewall, c'est très pratique. La fonction de redémarrage d'urgence sur un système de secours est elle aussi très pratique si vous avez comme moi modifié par erreur les droits du fichier /etc/sudoers.

Les paramètres de monitoring proposés sur la console Online.net sont eux aussi très pratiques pour vérifier l'état de votre serveur et être notifié par SMS si votre serveur ne répond plus ou par email si l'un de vos services est tombé.

Bref, ce blog restera 2 à 3 ans sur ce nouveau serveur avant de passer à la gamme de serveurs plus puissante et certainement moins cher que proposera Online.net en 2018 ou 2019