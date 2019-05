Migration du blog Geeek.org

Ce blog a aujourd'hui 14 années, je suis fier de vous annoncer la fin de la migration de Geeek.org vers la nouvelle plateforme de blog Ghost. Plusieurs d'entre vous me diront, mais pourquoi as-tu arrêté d'utiliser Dotclear ? Ma réponse est simple, j'adore Dotclear, mais je voulais passer à une autre solution de blogging plus récente et plus exotique ...

Au-delà de l'envie de tester d'autres solutions, ma version de Dotclear contenait de plus en plus modifications de code que je devais fusionner à chaque nouvelle release de Dotclear, au final la maintenance de mon blog était assez compliquée et les modules que j'intégrais n'étaient pas toujours fonctionnels.

Ghost est une plateforme de blog moderne constuite en NodeJS suite à un projet de crowdfunding sur Kickstarter en 2013. L'argent récolté a été au-dessus des attentes de la campagne de financement, 196 362 £ ont été récupérés sur les 25 000 £ initialement demandés.

Le succès inattendu de la campagne est probablement lié à la volonté de disposer d'un nouvel outil de publication aligné aux dernières normes du Web en termes de performance, architecture et SEO.

Le projet Ghost a aujourd'hui 6 années d'existence, la version 2.0 a été publiée l'année dernière après 1500 commits sur la release 1.0.

Les avantages que je vois à Ghost sont :

Son éditeur WISIWIG très avancé.

très avancé. Sa sécurité , la plateforme ne contient aucun code d'un plugin tiers.

, la plateforme ne contient aucun code d'un plugin tiers. Son support du format Markdown en standard pour la rédaction des articles.

en standard pour la rédaction des articles. Son architecture simple construite sur un modèle d'API.

Son modèle de stockage de document ouvert basé sur MobileDoc .

. Son modèle de thème sans code avec des templates propres comme ceux de Dotclear.

comme ceux de Dotclear. Le support natif de l'AMP et de l'ensemble des éléments de configuration pour le SEO.

et de l'ensemble des éléments de configuration pour le SEO. Son système de ligne de commande Ghost-Cli qui permet d'administrer simplement sa plateforme.

qui permet d'administrer simplement sa plateforme. Ses clients lourds pour simplifier son administration.

pour simplifier son administration. Son mécanisme de routing configurable.

configurable. Son support en standard des microdata .

. Ses performances ...

La couverture fonctionnelle de Ghost est aujourd'hui malheureusement assez limitée. On regrettera pour le moment l'inexistence de moteur de recherche "server-side". Les fonctions de recherche doivent s'appuyer pour le moment sur un middleware tiers. Tout comme la gestion des commentaires, Ghost ne supporte pas les commentaires sur les contenus et propose de s'appuyer sur le service en ligne Disqus pour déléguer la gestion des commentaires.

Cette transition vers Ghost n'a pas été sans difficulté, j'ai développé pour la migration de mes 2400 articles un script NodeJS dédié permettant de convertir des articles dans un format Wiki spécifique vers un modèle de document MobileDoc incluant du contenu au format Markdown. Une vingtaine de migrations à froid ont été nécessaires pour permettre de corriger l'ensemble des tags Wiki mal interprétés. Ce script est disponible depuis mon profil GitHub.

En termes de thème graphique, je suis resté sur un thème sombre et minimaliste. A contrario de beaucoup de blogs que se sont transformés en magazines, je souhaite mettre le focus sur la rédaction d'articles experts plutôt que de la rediffusion de contenus.

J'espère que ce nouveau site vous plaira, la structure du site évoluera légèrement d'ici les prochaines semaines pour réintégrer le mécanisme de compteurs sur les réseaux sociaux que j'avais développé pour mon précédent blog.

N'hésitez pas à partager vos commentaires si vous aimez ou pas ce nouveau site tout neuf ;-)