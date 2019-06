The Nabaztag will be back !

Vous êtes comme moi un passionné de lapin connecté? Sachez qu'il ne vous reste plus que quelques heures pour participer au projet de financement participatif lancé par Olivier Mével, co-fondateur de Enero et maman du Nabaztag, sur la plateforme Ulule pour permettre de le refaire revivre grâce à des composants 100% Opensource.

Le kit électronique (Carte TagTagTag) pour ressusciter son lapin est commercialisé au prix de 70€, il vous faudra compter une 20 aine d'euros supplémentaire pour acheter un Raspberry Pi Zero WH et une carte mémoire.

Sacré Nabaztag ! C'est le phénix des objets connectés, il ressuscite une 3ème fois de ses cendres. La campagne Ulule se termine ce soir à minuit. C'est dommage qu'il n'existe pas de kit Nabaztag 100% "Do It Yourself". Dans tous les cas, c'est une très belle initiative de la part d'Olivier Mével, la campagne a déjà atteint 763 préventes !