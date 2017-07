Vous êtes un passionné de bricolage en tout genre ou tout simplement curieux, venez passer faire un tour au Nantes Maker Campus 2017.

Du 7 au 9 juillet, des créations entre art et technologie, des robots ingénieux et des inventions numériques surprenantes vont peupler le site des Machines de l'île. C'est l'endroit parfait pour rencontrer un tas de bricoleurs passionnés et d'artistes connectés.

Voici une synthèse en vidéo de la première édition qui a eu lieu l'année dernière :

En pratique :

Vendredi 7 juillet 2017 de 14 h à 18 h.

Samedi 8 et dimanche 9 juillet de 10 h à 18 h.

Maker faire : entre 8 et 12 euros, gratuit pour les moins de 6 ans - sous les Nefs

Campement d’artistes : en accès libre - sur le parvis des Machines de l'île.

Vous trouverez toute les informations de l'événement sur le site de Nantes.

N'hésitez pas à y faire un tour si vous habitez dans notre belle région nantaise !