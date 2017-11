Vous possédez un kit de lampe Philips Hue et vous souhaitez réaliser des scénarii de domotique plus complexes que ceux fournis par défaut par l'application mobile Philips Hue et par IFTT ?

Le plugin HueMagic pour Node-Red permet de contrôler l'ensemble de vos capteurs Hue en quelques secondes.

Pour cela il vous suffit d'installer Node-Red et le plugin HueMagic, vous pourrez ensuite créer très rapidement des scénarii. Voici par exemple un flow Node-Red permettant d’allumer une lampe à une heure précise en mode veille et de l'éteindre ensuite quelques heures plus tard.

Code du flow :

[{"id":"e06c8d34.86033","type":"comment","z":"37140d75.90d152","name":"Veille couloir","info":"","x":111,"y":40,"wires":[]},{"id":"79cbd8a0.39e6e8","type":"scheduler","z":"37140d75.90d152","outtopic":"","outpayload1":"VEILLE_ON","outpayload2":"VEILLE_OFF","name":"My Scheduler","lat":"47.2185","lon":"-1.54466","start":"sunrise","end":"sunset","starttime":"1290","endtime":"60","duskoff":"0","dawnoff":"0","sun":true,"mon":true,"tue":true,"wed":true,"thu":true,"fri":true,"sat":true,"jan":true,"feb":true,"mar":true,"apr":true,"may":true,"jun":true,"jul":true,"aug":true,"sep":true,"oct":true,"nov":true,"dec":true,"x":120,"y":97,"wires":[["c043633d.60922"],["c043633d.60922"]]},{"id":"c043633d.60922","type":"switch","z":"37140d75.90d152","name":"","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"VEILLE_ON","vt":"str"},{"t":"eq","v":"VEILLE_OFF","vt":"str"}],"checkall":"true","outputs":2,"x":291,"y":100,"wires":[["77a3b820.16fd68"],["31557515.e593da"]]},{"id":"ba26c3b9.f641d","type":"hue-group","z":"37140d75.90d152","name":"Couloir etage","bridge":"6887c43e.cb855c","groupid":"2","x":646,"y":101,"wires":[[]]},{"id":"77a3b820.16fd68","type":"function","z":"37140d75.90d152","name":"ON","func":"msg.payload.on=true;

msg.payload.brightness=1;

return msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":449,"y":70,"wires":[["ba26c3b9.f641d"]]},{"id":"31557515.e593da","type":"function","z":"37140d75.90d152","name":"OFF","func":"msg.payload=false;

return msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":450,"y":124,"wires":[["ba26c3b9.f641d"]]},{"id":"6887c43e.cb855c","type":"hue-bridge","z":"","name":"Philips hue","bridge":"192.168.0.10","key":"xxxx","interval":"3000"}]

Ce flow utilise le plugin "Scheduler" dont vous trouverez une version légèrement modifiée sur mon GitHub.

Il est possible de contrôler les lumières individuellement ou par groupe. Ce plugin pour Node-Red est actuellement le plus abouti, il supporte aussi les informations de mouvement, de température et de luminosité fournies par le capteur de mouvement Philips Hue. Ce plugin est un must-have si vous utilisez Node-Red chez vous.