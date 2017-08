OneSignal est un outil en ligne gratuit permettant de gérer des campagnes de push notification multi-terminaux : Web (Chrome, Firefox, Safari) , Android, iOS, Amazon Alexa ... etc. C'est le 3ème des 10 meilleurs outils de push notification du marché selon le classement réalisé par le blog Soom.la en 2016. Il simplifie la gestion des abonnés et permet d'unifier l'ensemble des API de push au travers d'une seule application accessible au travers d'un portail Web et d'une API.

Je viens de le mettre en place OneSignal sur mon blog pour le tester, son installation est très simple. Il suffit de déposer deux scripts Javascript et un fichier manifest à la racine de son site ainsi que modifier les entêtes de ses pages HTML pour permettre à la solution de fonctionner. L'avantage des notifications Web est de pouvoir informer rapidement de nouveaux contenus sans devoir passer par un email qui finit systématiquement dans la corbeille SPAM et qui engorge inutilement les serveurs d'emails. Cependant ces messages doivent être utilisés avec parcimonie pour éviter que ceux-ci ne soient vus comme du spam par les utilisateurs.

Si vous utilisez un CMS comme Wordpress ou Drupal, OneSignal peut être intégré à votre site simplement en installant le plugin dédié et en déclarant votre application sur le portail de OneSignal.

OneSignal propose en standard 5 formats de demande d'acceptation de notifications sur le Web :

1. Subscription Bell

2. Slidedown

3. Fullscreen

4. Custom Link

5. HTTP Permission Request Post Modal

Ces 5 modes sont activables ou non en fonction de vos besoins et de l'utilisation ou non de l'HTTPS sur votre site. Dans tous les cas, l'utilisateur doit valider la popup d'acception native du navigateur pour permettre d'obtenir son consentement à recevoir des notifications.

Dans le cadre du blog, j'ai retenu la Subscription Bell qui est la demande la moins intrusive pour les utilisateurs. Par défaut le langage des messages est en anglais mais peut être adapté en français via des options de configuration du script.

Une fois la demande de notifications active sur votre site, vous verrez vos premiers abonnés apparaître depuis le portail d'administration OneSignal :

Pour déclarer des utilisateurs comme utilisateurs de test, vous avez la possibilité d'utiliser le bouton "Option" > "Add to test users" depuis le portail d'administration.

Ces utilisateurs pourront être utiles pour permettre de tester vos premières notifications et valider le format de l'affichage de nos notifications avant de les transmettre à l'ensemble des abonnés.

Ensuite vous pourrez tester d'envoyer vos premières campagnes de push aux différents segments d'utilisateurs en fonction de leur fidélité. OneSignal crée par défaut des segments d'utilisateurs en fonction de leur assiduité sur votre site Internet. OneSignal vous permet aussi de tester différents formats de messages pour identifier les messages qui créés le plus de conversions (A/B testing).

Bref, c'est un outil intéressant qui offre des perspectives autres que celles offertes par les emails et les réseaux sociaux. Le seul bémol est le suivant :

OneSignal is a free service that supports unlimited devices and notifications. OneSignal makes money by selling data to advertisers and research companies. We also offer paid service options for clients that require increased data privacy.

Le service est complètement gratuit, mais vos données sont revendues à des tiers en échange de l'usage du service. Si vous voulez que vos données restent confidentielles, il faut donc payer un service premium. L'usage de cet outil est donc restreint à des sites avec de faibles enjeux commerciaux.

Crédits photo :

Alex Knight