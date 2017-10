Les deux journées du DevFest Nantes 2017 viennent de se terminer hier soir. Au total, c'est pas moins de 1600 personnes qui ont participé à chacune de ces deux journées dédiées aux dernières technologies autour du développement informatique.

Le DevFest Nantes 2017 est la 6ème édition organisée par le GDG Nantes, c'est aujourd'hui le plus gros événement de développeurs au monde comme l'indique Julien Landuré, le président de l'événement, sur Europe 1.

Cette année l'événement a été hébergé au rez-de-chaussée de la cité des congrès de Nantes qui est beaucoup plus spacieuse que la terrasse habituellement utilisée. L'événement a fait "sold-out" un mois avant le démarrage de l'événement, autant-dire qu'il fallait comme d'habitude être organisé pour avoir sa place !

Les sponsors soutenant l’événement sont de plus en plus nombreux. Cette année, ce n'est pas moins de 84 speakers qui ont pris la parole autour de 4 principaux thèmes : Le Web, le Cloud, le Mobile et la découverte de nouvelles technologies. Parmi ces 84 speakers, environ 20% n'étaient pas français et ont permis de donner une dimension internationale à l'événement.

La keynote réalisée était très originale et a mis en avant les travaux menés par 1024 Architecture autour de structures physiques illuminées par des vidéos projetées et des lumières synchronisées. Pour répondre à ses besoins, 1024 Architecture édite un logiciel de mapping d'images sur des structures physiques : madmapper. La keynote a permis de présenter ce logiciel et son usage concret sur des réalisations originales. Pour les curieux, ce logiciel est d'ailleurs disponible en version d'essai sur le site de madmapper.

Les sessions se sont ensuite enchaînées très rapidement... Mes deux temps forts ont été la rétrospective du développement d'Android par Romain Guy et Chet Haase avec beaucoup d'informations sur la manière dont Android a été conçu et ressenti par le marché à l'époque de son lancement. Les screenshots du premier SDK d'Android m'ont rappelé de vieux souvenirs, beaucoup d'informations intéressantes sur les choix d'architecture d'Android ont été partagées au cours de ce talk.

Le second temps fort a été pour moi la présentation des nouveautés de Docker réalisée par Patrick Chanezon, ce talk a synthétisé l'ensemble des informations partagées à la Dockercon concernant l'évolution du produit Docker, notamment l'intégration de Kubernetes directement dans Docker et les avancées de Moby Project.

Autour de ces deux grands temps forts, j'ai énormément apprécié la présentation du Blockchain par Benjamin Fontaine, la présentation de Dialog Flow de Google pour construire des chatbots réalisée par Guillaume Laforge et Wassim Cheghamn, la présentation de Charles-Axel Dein d'Ubber qui a expliqué l'architecture microservices d'Ubber et la manière dont ils ont transformé une application Python monolithique de 100 000 lignes en microservices. J'ai aimé la présentation d'AsciiDoc, la rétrospective de Captain Train et l’intérêt des Code Review... Mon seul regret est de ne pas avoir pu participer à toutes les présentations, les choix entre deux speakers ont été parfois difficiles à prendre. Mais ce n'est que partie remise, les présentations seront prochainement diffusées sur le compte Youtube du GDG Nantes !

Comme probablement tous les fans de CommitStrip, j'ai profité de la présence de Thomas et Etienne pour leur faire dédicacer mon livre "Rise of the Coders" de CommitStrip. J'apprécie énormément leur travail et leur humour.

En conclusion, ces deux journées ont été très enrichissantes, je suis reparti de cet événement le cerveau plein d'idées. Je remercie l'équipe du GDG pour leur invitation, leur accueil et l'énorme travail réalisé pour permettre l'organisation d'un événement aussi important et rayonnant que le DevFest. Un grand merci aux nombreux bénévoles de l'Epitech qui ont fourni l'aide nécessaire pour accueillir les visiteurs. Enfin, un grand merci aux sponsors de l'événements qui ont permis de rendre des rêves réalisables. A l'année prochaine !