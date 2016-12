Grâce à Dirobots, un boutique en ligne spécialisée dans la robotique, j'ai testé pour vous le Vortex, un robot éducatif qui s'adresse aux enfants de plus de 6 ans et qui n'indique pas d'âge maximal

L'apprentissage de l'algorithmique est de plus en plus vogue pour les jeunes enfants, les Devoxx4kids et autres événements sont très souvent pris d’assaut par les parents technophiles.

Cet apprentissage peut se faire au travers de logiciels OpenSource comme Scratch sous Linux, ou via l'utilisation de petits robots programmables. Parmi ces robots programmables, il y a bien sûr les Lego Mindstorm, mais aussi le Vortex et l'Edison que je vous présenterai dans un futur article. Ces petits robots ont l'avantage de pouvoir exister dans la vie réelle à contrario de Scratch et permettent aux enfant de voir dans la vie réelle leur propres algorithmes fonctionner.

Le robot Vortex est très simple d'utilisation, il vous suffit d'un iPad équipé de l'application WhenDo et de positionner 4 piles AA dans le Vortex (de préférence rechargeables). Une fois le Vortex allumé, vous n'aurez plus qu'à l'appairer en Bluetooth avec l'iPad via l'application WhenDo pour lui transmettre votre premier programme.

Pour les utilisateurs plus avancés, vous pouvez aussi installer le SDK Arduino, le logiciel Scratch et le plugin Vortex pour Scratch pour vous permettre d'utiliser toute la puissance de Scratch comme interface de programmation de votre Vortex.

L'application "WhenDo" proposée par défaut est assez simple d'utilisation, elle permet de créer des événements assez simplement et de définir une chaîne d'action associée à l'événement détecté. Le Vortex étant équipé de plusieurs capteurs, il peut réagir à de nombreux stimuli comme : la présence d'un obstacle (gauche, droite, devant) ou la présence d'un tracé au sol grâce à ses 6 capteurs. Les réactions à un stimulus peuvent être nombreuses : démarrer un moteur, changer la couleur des LED, modifier la forme des yeux, jouer un son ...





Une fois votre petit programme réalisé, vous n'aurez plus qu'à le transmettre au Vortex pour exécution. Tout cela se fait en Bluetooth. Dès que le logiciel est en place, votre Vortex l'exécutera très simplement à chaque fois que vous l'éteindrez et que vous le rallumerez.

Le Vortex a été construit sur un socle Arduino complètement OpenSource, il est aussi possible de développer un logiciel spécifique pour le Vortex. Cela s'adresse bien sûr seulement aux papas barbus, des exemples de code pour Arduino sont mis à disposition sur ce site. La synchronisation du logiciel Arduino peut se faire soit via un câble USB, la prise USB du Vortex se cachant dans une trappe derrière le réceptacle à piles, soit en Bluetooth Low Energy.

On a aimé

Une infrastructure 100% Arduino complètement reprogrammable par des utilisateurs avancés barbus.

Une compatibilité du Vortex avec le logiciel Scratch disponible sous Windows / Linux.

Le robot est prêt à l'emploi grâce à l'application WhenDo rapidement utilisable sur iPad.

Le design plait beaucoup aux enfants.

La simplicité de la synchronisation des programmes, pas de fil nécessaire.

On a moins bien aimé

Le manque de document en français pour permettre une complète autonomie de l'enfant.

Les poussières s'installent assez rapidement sous le plexiglas du robot, il faut prévoir un nettoyage des capteurs assez rapidement.

La lenteur de la synchronisation du logiciel via l'utilisation de WhenDo, chaque petite modification nécessite un envoi complet du logiciel (~20 secondes).

On se lasse assez rapidement de WhenDo et on a très vite envie de passer à Scratch





Si vous souhaitez offrir ce robot éducatif, celui-ci est commercialisé au prix de 119€ sur le site de Dirobot, on le trouve aussi par pack de 2 au prix de 259€ si vous souhaitez faire des concours / batailles.