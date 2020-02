Tezos, Stellar Lumens, EOS, Litecoin, DAI, Basic Attention Token : Des cryptomonnaies en pleine inflation en ce début d'année !

Certaines cryptomonnaies voient leur prix flamber en ce début d'année. C'est le cas par exemple du Tezos, du Zcash, de l'Ethereum classic, du Dash, du Stellar Lumens, de l'EOS, du Litecoin, du DAI ...

Leurs prix ont été augmentés de 50 à 125% au cours de ces 30 derniers jours contre 26% environ pour le Bitcoin.

Cette inflation est probablement liée à l'amélioration de la stabilité du prix du Bitcoin, certains investisseurs souhaitent augmenter leurs gains et investissent massivement sur des altcoins moins connus sur la toile, mais suffisamment solides pour limiter les risques.

Il n'est pas rare de voir des journées avec des inflations de 12% comme cela a été le cas aujourd'hui pour le Chainlink, le Tezos et le Basic Attention Token.

Qui sont les investisseurs derrière cette inflation massive ? Sont-ils organisés pour créer des inflations factices ?

