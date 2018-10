Le pilotage de drone en FPV est un nouveau hobby qui attire de plus en plus de technophiles. Malheureusement, au delà des centaines d'heures de vidéos disponibles sur Youbube et des milliers de posts que l'on peut trouver sur les forums dédiés, il est compliquer de trouver des guides complets à jour pour bien débuter.

Pour répondre à cette problématique, je viens de lancer Wiki FPV, un Wiki communautaire dédié au partage de savoir autour du FPV.

Les 3 objectifs de Wiki FPV

Devenir un site incontournable pour débuter en FPV, trouver des tutoriels et des ressources sur le FPV.

Produire un livre gratuit accessible à tous au format numérique et qui pourra être distribué par les associations.

Fournir une plateforme gratuite de partage ouverte à tout ceux et celles qui souhaitent partager leurs connaissances autour du FPV.

Vous souhaitez débuter en FPV, n'hésitez pas à aller vous rendre sur le site et lire les premiers articles qui commencent à se structurer. Vous êtes au contraire un expert du sujet, n'hésitez pas non plus à créer un compte pour contribuer à l'enrichissement du contenu.

Vos commentaires sont les bienvenus !

https://wiki-fpv.fr