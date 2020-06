Park4Night : Trouvez facilement des lieux de camping et de picnic !

Je profite de cette période préestivale pour vous faire découvrir l'application Park4Night, il s'agit d'un portail et d'une application mobile pour vous faire découvrir les parkings, aires de pique-nique, aires de stationnement ...

Cette application est indispensable si vous voyagez en camping car, en van ou si vous cherchez un lieu de camping pour y passer la nuit.

Park4Night est basée sur un mode de crowdsourcing où tout utilisateur peut améliorer le contenu de l'application en proposant des lieux de stationnement et en votant sur la qualité du lieu.

L'application mobile et le site ne sont pas tout jeunes, mais les informations que l'on retrouve sur Park4Night sont de qualité. À date, plus de 141 000 lieux ont été référencés sur Park4Night.

Park4Night propose l'ensemble de ses données sous forme de cartes SD pour les GPS Garmin, IGO / Mappy et Tomtom.

Une API Park4Night ?

Si vous êtes un peu curieux, vous apercevrez que le site Park4Night dispose de plusieurs API, c'est par exemple le cas de l'API "getLieuxAroundMeLite" qui vous retourne les points d'intérêt sur un rayon d'environ 150km :

https://www.park4night.com/services/V3/getLieuxAroundMeLite.php?latitude=47.2358541&longitude=-1.564461

Ces données peuvent être très facilement transformées au format GPX pour être intégrées sur un GPS de voiture. J'ai développé rapidement un script en PHP pour permettre de générer des fichiers GPX pour les véhicules Mercedes (non supportés actuellement par Park4Night) et testé sur mon Marco Polo :

https://github.com/ltoinel/Park4Marco

Cela permet de visualiser les points d'intérêt directement depuis son GPS et d'aller ensuite sur le mobile pour en savoir plus sur le point d'intérêt identifié, c'est pratique et cela simplifie l'utilisation du service Park4Night.

Bonne route !