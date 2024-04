Application mobile "Orange Téléphone" : Une application Anti-Spam gratuite et simple d'utilisation

Face à l'augmentation du nombre d'appels de démarchage reçus chaque jour, je suis parti à la recherche d'une application mobile sérieuse capable de filtrer mes appels entrants et de bloquer les appels malveillants ou de démarchage reçus. Une application simple qui n'utiliserait pas les numéros de téléphone comme source de données revendue à des tiers, une application qui n'espionnerait pas ses utilisateurs.

En recherchant sur les stores, je suis tombé sur l'application "Orange Téléphone". Le nom peut vous paraitre curieux, mais il s'agit bien d'une application capable de filtrer les appels provenant de sources indésirables.

Comme je n'ai aucune confiance aux applications gratuites qui accèdent à vos appels téléphoniques, parmi toutes les applications disponibles, j'ai pris la décision de faire confiance à Orange ... qui possède déjà de détail de mes appels téléphoniques.

L'application n'est certes pas toute récente, elle a aujourd'hui 6 ans, mais elle fonctionne parfaitement bien.

Les utilisateurs de l'application peuvent dénoncer des numéros de téléphone malveillants, cette dénonciation est bénéfique à l'ensemble des autres utilisateurs de l'application. Son fonctionnement se base sur l'intelligence collective.

Dites adieu au spam, l'application "Orange Téléphone" est gratuite et disponible sur Android et iOS, sa note est de 4.4 sur iOS et 4.2 sur Android. Bref, c'est une belle petite découverte qui me fait m'évite de répondre à des appels fantômes et surtout qui m'évite de l'énervement inutile. Cet article n'est pas sponsorisé comme l'ensemble des autres contenus de ce blog, je voulais vous profiter de cette découverte que je diffuse largement autour de moi.

Pour aller plus loin dans la démarche de protection contre les appels de démarchage, vous pouvez aussi utiliser le service du gouvernement Bloctel. Il ne vous bloquera pas les appels de l'ensemble des démarcheurs téléphoniques, mais au moins, vous aurez informé les démarcheurs "legaux" que vous ne souhaitez pas être dérangé.