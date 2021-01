Nos maisons sont de plus en plus connectées : Box ADSL, NAS, domotique, switch ... Vous construisez une maison ou vous prévoyez de cùbler en RJ45 une maison ou un appartement ? Mon conseil est de prévoir un espace dédié et protégé pour votre équipement réseau : une baie de brassage que l'on appelle aussi baie informatique dans le jargon informatique.

Malheureusement lorsque vous demandez un devis de mise à disposition d'une baie de brassage à votre électricien, cela peut coûter trÚs cher et l'installation proposée (boitier tout-en-un) est rarement pratique et évolutive...

Mon conseil est donc d'installer votre baie de brassage vous-mĂȘme, c'est simple et cela peut-ĂȘtre trĂšs pratique si vous avez plusieurs Ă©quipements informatique Ă hĂ©berger en toute sĂ©curitĂ©. C'est d'autant plus simple si vous avez quelques notions en rĂ©seau et en informatique.

Vous trouverez dans cet article tous les Ă©quipements que j'ai mis en place au sein de ma propre baie de brassage.

Si vous vous demandez quel type de cable RJ45 choisir pour votre construction, je vous recommande d'aller lire mon article dédié sur le sujet.

Cette liste est réguliÚrement actualisée pour prendre en compte les remarques reçues et la commercialisation de nouveaux produits intéressants. Vous trouverez tout à la fin de cet article une synthÚse complÚte des produits présentés dans cet article.

Avant de vous lancer dans l'achat d'une baie de brassage vous devez préalablement vous demander quels sont les usages de cette baie de brassage.

Souhaitez-vous y stocker votre Box ADSL ?

Souhaitez-vous distribuer l'accĂšs Ă votre antenne TNT ?

Souhaitez-vous y installer un NAS ?

Souhaitez-vous y intégrer votre domotique ?

Souhaitez-vous réaliser de l'auto-hébergement de site Internet ?

Dans quel endroit souhaitez-vous installer la baie de brassage ?

Combien de cables aurez-vous Ă brasser dans votre baie de brassage ?

Prévoyez-vous de déployer un systÚme de vidéo-surveillance ?

Comment allez-vous protéger votre matériel des surtensions et des coupures d'électricités ?

Ces questions vous permettront de répondre à deux questions crutiales :

Quelle taille de baie acheter ? 6U, 9U, 12U ?

Quel est la taille du Switch et du patch pannel nécessaire au brassage des cables RJ45 ?

Quels sont les cables à faire arriver jusqu'à votre baie pour permettre les usages imaginés ?

Dois-je prévoir un onduleur dans ma baie informatique ?

✠Étape 1 : L'arrivĂ©e des cĂąbles RJ45 / Fibre / ADL et Ă©lectrique

PrĂ©voyez de demander Ă votre Ă©lectricien de faire arriver tous les cĂąbles RJ45 dans une piĂšce (ex: arriĂšre-cuisine) ou une armoire oĂč la tempĂ©rature sera stable.

Demandez-lui de faire venir une arrivée électrique pour permettre d'alimenter proprement l'ensemble de l'équipement életronique de votre baie de brassage.

N'oubliez pas de lui demander du cùble RJ45 de type catégorie 6a pour bénéficier d'une bande passante évolutive dans le temps.

Assurez-vous que l'emplacement que vous avez retenu pour votre baie de brassage se trouve à proximioté de la gaine par laquelle arrivera votre fibre Internet ou votre cùble téléphonique pour l'ADSL. Cela simplifiera l'installation de votre box ADSL au sein de la baie de brassage et évitera de repercer vos murs aprÚs que le montage de votre baie soit terminée.

✠Étape 2 : SĂ©lectionnez votre baie de brassage

En fonction des équipements que vous prévoyez d'installer dans votre baie, deux paramÚtres sont à prendre en compte : la profondeur de la baie et le nombre de U (la hauteur).

Je vous recommande la gamme de baies RackMatic SOHO qui est de trÚs bonne qualité à un prix tout à fait accessible, elles sont plus accessibles en terme de prix que les baies de brassage Linkeo de Legrand.

Pour ma propre installation, j'ai retenu le rack 12U, vous pouvez aussi vous orientez vers une plus petite baie de brassage (le modÚle 9U, 6U ou bien 4U) en fonction du nombre d'équipements que vous prévoyez d'installer dans votre baie.

Vous allez me demander Ă quoi correspond un "U" ?

Cela Ă©quivaut Ă 1,75 pouces soit 44,45 millimĂštres de hauteur.

Plus votre baie de brassage possĂšde des "U" plus elle est haute et pourra contenir d'Ă©quipements.

Petite Baie informatique 4U

Moyenne Baie informatique 6U

Grande Baie informatique 9U

TrĂšs grande Baie informatique 12U

Enfin, n'oubliez pas de prévoir un pack d'écrous supplémentaires pour permettre l'installation de vos différents équipements dans votre baie.

✠Étape 3 : Choisissez l'alimentation Ă©lectrique de la baie informatique

L'alimentation des Ă©quipements de votre baie de informatique peut se faire via une barre multiprise qui occupera 1 U de votre baie.

J'ai personnellement retenu un modÚle Equip 8 prises qui est vendu à un pris correct et qui est de bonne qualité.

L'alimentation Ă©lectrique est gĂ©nĂ©ralement installĂ©e tout en bas de la baie pour permettre aux fils Ă©lectriques d'ĂȘtre allongĂ©s facilement au fond de la baie de brassage.

Le bouton "on/off" sur la multiprise peut ĂȘtre pratique si vous souhaitez Ă©teindre tout votre matĂ©riel trĂšs rapidement.

✠Étape 4 : Le Patch Panel

Le "Patch panel" est généralement l'élément que l'on retrouve tout en haut des baies de brassage, il a comme rÎle d'exposer tous les cùbles réseau de votre maison sous forme de prises RJ45 femelle.

Celui-ci vous permettra d'attribuer des rÎles à chacune de vos prises : antenne TNT , Internet, vidéo, téléphonie ...

J'ai retenu pour mon installation un patch pannel Lindy Pour permettre de fixer chacun des cñbles dans le patch panel vous aurez besoin d'une petite pince "pouch down" à 5€.

Si vous ĂȘtes perfectionniste et avoir une baie de brassage propre, vous pouvez investir dans un passe cable 1U pour Ă©viter que vos cables pendouillent dans votre baie et des panneaux d'obstruction 1U si vous souhaitez avoir une façade propre.

✠Étape 5 : Le switch rĂ©seau

Le switch n'est pas un Ă©lĂ©ment obligatoire dans la mesure oĂč votre box Internet possĂšde probablement dĂ©jĂ un switch rĂ©seau.

Cependant il peut ĂȘtre utile si vous avez plus de 4 prises rĂ©seau Ă connecter Ă Internet. J'ai pour cela retenu un switch DLink 16 ports avec une alimentation Ă©lectrique intelligente des ports pour faire des Ă©conomies d'Ă©nergie.

Ne sous-estimez jamais le nombre de prises que vous allez avoir besoin sur votre switch. Le nombre d'objets connectés que j'ai à mon domicile s'agrandit d'année en année ...

PrĂ©voyez un kit de cĂąbles RJ45 assez courts (0,25m ou 0,5m) pour permettre de rĂ©aliser les diffĂ©rentes connexions. Sur la photo dans l'entĂȘte de cet article, j'ai utilisĂ© des cĂąbles de 0,5m qui sont trop un peu trop longs comme vous pouvez le constater.

Enfin si vous souhaitez une bonne réception du Wifi dans votre maison, je vous recommande l'utilisation de relais Wifi. Configurez-les en mode "Hotspot" pour profiter d'une bande passante plus importante, prennez-soin de les configurer sur des canaux différents des réseaux de vos voisins.

✠Étape 6 : Le plateau pour la box Internet

Une fois l'Ă©quipement minimal mis en place, il vous restera entre 3 et 6 U pour installer votre box ADSL, votre boitier domotique, votre NAS et tous vos autres gadgets dans la baie de brassage.

Pour cela, Ă©quipez-vous de plateaux qui permettront d'accueillir votre matĂ©riel qui ne peut pas ĂȘtre positionnĂ© dans un rack.

Vous pouvez utiliser des plateaux Digitus pour pouvoir positionner le matériel non rackable.

✠Étape 7 : L'onduleur

L'onduleur n'est pas un équipement obligatoire dans votre installation, mais il pourra vous permettre de protéger vos équipements sensibles aux surtensions et aux coupures électriques, comme votre NAS par exemple.

J'ai dans mon cas retenu un petit onduleur Aeton capable de protéger mon switch, NAS, box domotique et box ADSL en cas de coupure électrique.

J'utilise ma Box domotique pour m'envoyer un SMS en cas de coupure Ă©lectrique.

Si votre cable téléphonique est en aérien, prévoyez de protéger l'entrée de votre box au travers d'un onduleur capable de filtrer les surtensions sur une ligne téléphonique. Cela vous sauvera votre Box ADSL des surtensions si la foudre tombe sur un poteau pas trÚs loin de votre habitation.

✠Étape 8 : Le NAS ou baie de stockage fichiers

Le NAS est aujourd'hui devenu un équipement indispensable dans votre maison, il protégera vos données sensibles et en assurera leur sauvegarde localement sur deux disques durs et sur le cloud si vous le souhaitez.

J'ai présenté dans article les différentes solutions de sauvegardes sur le cloud du marché, disponibles à différents prix avec des volumes de stockage plus ou moins importants. N'hésitez surtout pas à investir sur ce type de service pour éviter de perdre une partie de votre vie numérique en cas de vol ou d'incendie dans votre habitation.

En fonction du volume de donnĂ©es que vous souhaitez sauvegarder, prĂ©voyez deux disques de mĂȘme dimension pour permettre une rĂ©plication des donnĂ©es sur les deux disques et Ă©viter tout risque de perte de donnĂ©es en cas de crash d'un disque dur.

Enfin, si votre budget vous le permet, vous pouvez opter pour un NAS Synology en mode Rack pour Ă©conomiser de l'espace dans votre baie de brassage, mais attention ! Le budget du NAS n'est plus le mĂȘme, vous entrez dans une autre catĂ©gorie.

✠Étape 9 : La box domotique

Vous souhaitez mettre en place de la domotique dans votre maison ? Vous ĂȘtes bricoleur ? Vous pouvez lire cet article qui dĂ©taille la box domotique que j'ai mis en oeuvre Ă base de composants Open Source. Vous pourriez aussi partir sur un Raspberry Pi Ă©quipĂ© de Jeedom si vous avez des compĂ©tences en Linux.

Si vous avez des volets roulants Ă©lectriques, vous pouvez aussi suivre mon article pour apprendre Ă domotiser vos volets avec un simple Arduino.

Si vous recherchez au contraire, un boitier domotique clefs en main, je vous conseille la marque Fibaro qui commercialise deux boitiers domotique utilisant le protocole Zwave et compatible avec de nombreux objets connectés du marché : Détecteur ouverture de porte, détecteur de fumée, sonde de température ... etc.

✠Étape 10 : L'auto-hĂ©bergement de site Internet

Vous ĂȘtes Ă©quipĂ© de la fibre optique et vous souhaitez vous lancer dans l'auto-hĂ©bergement de sites Internet, votre baie de brassage pourra accueillir un serveur suplĂ©mentaire si vous avez prĂ©vu suffisement d'espace lors de l'achat de votre baie.

Vous pourrez soit acheter un serveur en rack déjà tout monté (ex: DELL, HP ...) ou investir dans un chassis 1 ou 2U pour y placer une carte mÚre, un disque et une alimentation de votre choix. Ce serveur pourra ainsi servir d'hébergement aux sites que vous aimeriez héberger depuis votre domicile. Ne prévoyez pas d'héberger de sites avec un criticité importante, en cas de perte de votre connexion Internet, celui-ci ne sera plus joignable d'Internet.

En synthĂšse

Voici l'ensemble du matériel que j'ai utilisé pour mettre en place la baie de brassage dans ma maison.

En option si votre budget vous le permet :

Le NAS, le switch et l'onduleur sont optionnels en fonction de votre budget !

N'hĂ©sitez pas Ă prĂ©voir une baie de brassage suffisement large pour ne pas ĂȘtre bloquĂ© dans un futur proche.

J'espÚre que cet article vous aura donné quelques bons conseils pour choisir vos équipements pour votre baie de brassage, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions ou si vous voyez des compléments à ajouter.

Enfin, si vous souhaitez discuter de baie de brassage, n'hésitez pas à faire un tour sur le serveur Discord Geeek.