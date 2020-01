Quelle stratégie de sauvegarde mettre en place pour protéger ses documents numériques ?

Quoi de plus angoissant que de perde ses documents numériques : Photos, vidéos, mails, documents ?

Les causes de cette perte peuvent être nombreuses :

Défaillance du disque dur.

Chiffrement des données par un Ransomware.

Vol / cambriolage.

Incendie ou inondations.

Suppression par mégarde.

Pour pallier à ces risques, il existe plusieurs stratégies de sauvegarde qu'il est possible de mettre en place chez vous.

1. Copier ses données sur un disque externe

La première stratégie consiste à utiliser un disque dur externe pour sauvegarder vos données.

Cette stratégie de sauvegarde est la plus simple à mettre en place et est utilisée par la majorité des personnes.

Il y a deux risques associés à cette stratégie :

Soit de voir votre disque externe disparaitre avec votre ordinateur suite à un vol ou à un incendie.

Soit d'oublier de sauvegarder vos dernières données.

La majorité des personnes que je connais qui utilisent cette méthode ne garde généralement pas très loin de leur PC leur disque dur de sauvegarde, ce qui rend finalement la sauvegarde inefficace face à un vol ou un incendie.

2. Mettre en place un NAS à votre domicile.

Un NAS est un mini-ordinateur autonome dédié au stockage de vos données.

Il existe de nombreux NAS grand public sur le marché. La marque la plus populaire étant Synology qui fournit des NAS de qualité à des prix intéressants.

Si vous avez beaucoup de matériel informatique, vous pouvez même envisager d'installer ce NAS dans votre baie informatique comme présenté dans un précédent article.

L'avantage du NAS est que vos sauvegardes seront toujours à jour et dupliquées sur deux disques dur en RAID.

Mais l'inconvénient principal reste le même que le disque dur externe : le vol ou l'incendie !

3. Utiliser un NAS distant

Cette stratégie de sauvegarde permet d'utiliser un NAS chez l'un de vos amis ou une personne de votre famille pour stocker vos propres données.

Vous limitez ainsi les risques de vol ou de destruction de votre sauvegarde.

L'inconvénient concerne l'espace disque que cela peut nécessiter sur le NAS distant et la bande passante nécessaire aux sauvegardes... Cette stratégie peut-être mise en place seulement si vous et le NAS distant êtes équipés de fibre optique.

Si vous retenez cette stratégie, déployez deux NAS, un à votre domicile et un autre distant. Appliquez un chiffrement de vos sauvegardes sur le NAS distant pour rendre inaccessibles vos données en cas de vol de celui-ci ou d'intrusion par un pirate informatique. Prévoyez suffisamment d'espace disque sur les deux NAS si vous mettez en place une stratégie de croiser les sauvegardes entre les deux NAS.

Si vous n'avez pas la possibilité d'avoir un NAS distant, choisissez une solution de stockage cloud comme présenté ci-dessous.

4. Sauvegarder vos données sur le cloud

C'est l'offre la plus simple à mettre en oeuvre, mais qui possède un coût récurrent qui peut vite devenir important en fonction de la quantité de données que vous avez à sauvegarder et du choix du fournisseur de stockage.

Pour cela différentes solutions s'offrent à vous, sauf Hubic (OVH) qui n'est aujourd'hui plus disponible pour de nouveaux clients. Hubic qui a l'époque du lancement de son offre a explosé tous les concurrents en offrant 10To au prix de 5€ par mois.

Voici un comparatif des différents fournisseurs, le prix est basé sur une souscription annuelle.

Fournisseur 1To 2To 2,5To 10To Amazon Drive 99,99€ 199,98€ Google Drive 99,99€ DropBox 119,88€ HiDrive 426€ 906€ Rackspace 1042€ 1875€ SFR NAS BAckup 264€ Azure (Blob froid) 103,71€ 207,42€ Azure (Blob archive) 10,32€ 20,64€ Amazon S3 (Glacier) 44,04€ 88,08€ Amazon S3 (Deep Glacier) 10,90€ 21,80€ Hubic (fermée) 60€

Parmi ces différents fournisseurs, vous trouverez deux types de services :

Des solutions de type "Drive" comme DropBox, Amazon Drive et Google Drive qui fournissent une intégration assez avancée avec votre PC et votre téléphone mobile pour assurer une synchronisation quasi transparente de vos fichiers.

comme DropBox, Amazon Drive et Google Drive qui fournissent une intégration assez avancée avec votre PC et votre téléphone mobile pour assurer une synchronisation quasi transparente de vos fichiers. Des solutions de type "Blob Storage" comme Azure et Amazon qui fournissent du stockage à la demande avec des prix flexibles au gigaoctet, mais aussi une tarification associée au nombre d'accès aux données et des contraintes sur les délais de récupération des données.

Parmi les solutions Drive actuelles, Hubic est clairement la plus intéressante du marché, mais plus accessible aujourd'hui à de nouveaux clients. J'ai personnellement stoppé mon contrat récemment suite à quelques soucis de facturation et d'accès à leur portail client. Ces erreurs sont peut-être un signal pour que les clients actuels stoppent leur souscription ?

La solution qui est intéressante après Hubic est Google Drive qui offre une gamme d'offres assez large avec des volumes de stockage progressifs. Les 2To sont proposés à 99.99€ par an, soit 8,33€ par mois.

Si vous êtes plutôt un utilisateur aguerri d'internet, les solutions de stockage offertes par Azure et Amazon sont intéressants en termes de prix, d'autant plus que vous serez facturés au Go consommé. Leur seul inconvénient concerne la simplicité d'accès aux fichiers et les latences pour récupérer des données.

Conclusion

En conclusion, si vous souhaitez protéger vos données, privilégiez l'usage d'un NAS à votre domicile avec une sauvegarde soit sur un NAS distant soit sur une solution de stockage Cloud.

Une sauvegarde à votre domicile vous permettra d'offrir une simplicité d'accès aux données et des faibles latence de stockage et d'accès aux fichiers.

Une sauvegarde distante vous permettra de ne pas perdre vos données en cas d'attaque par un ransomware, un incendie ou un vol.

Privilégiez Google Drive, Dropbox ou Amazon Drive si vous souhaitez utiliser les différents outils intégrés au PC / téléphone mobile. Google Drive étant à mon avis l'offre la plus intéressante financièrement aujourd'hui.

Si vous êtes un utilisateur plus averti, les solutions de stockage froid sur le cloud peuvent s'avérer être des solutions économiquement intéressantes à condition que les données sauvegardées soient accédées qu'en extrême nécessité.