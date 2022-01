Comment installer Windows 11 sur un PC non compatible ?

Vous possédez tout comme moi un PC grand cru de notre précédente décennie incompatible avec les exigences matérielles de Windows 11 ?

L'outil de contrôle d'intégrité de Microsoft pour vérifier la compatibilité de votre PC vous indique que votre processeur n'est pas compatible et/ou votre carte mère ne contient pas de puce TPM ?

Pour mettre à jour votre Windows 10 à Windows 11 et outrepasser les contrôles matériels, il vous suffit de créer tout simplement une clef dans votre base de registre au travers de l'outil Regedit :

Une fois cette clef inscrite dans la base de registre en place, préparez une clef USB contenant l'installation de Windows 11 que vous pouvez simplement télécharger depuis le portail Microsoft.

Cette clef USB pourra vous être utile ultérieurement si vous devez un jour réinstaller votre PC. C'est la méthode d'installation que je trouve la plus sécurisée, il vous faudra cependant avoir à disposition une clef USB d'une taille supérieure à 8Go.

Comme l'indique Microsoft dans sa documentation officielle, Microsoft n'assure pas la compatibilité de son OS sur des ordinateurs non supportés.

Microsoft recommande de ne pas installer Windows 11 sur un appareil qui ne répond pas à la Configuration minimale requise Windows 11. Si vous choisissez d’installer Windows 11 sur un appareil qui ne répond pas à ces exigences et que vous acceptez et comprenez les risques, vous pouvez créer les valeurs de clef de Registre suivantes et contourner la vérification de TPM 2.0 (TPM 1.2 au minimum est requis) ainsi que la famille et le modèle de l’unité centrale.