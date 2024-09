Finary : Mon avis sur cette application moderne pour piloter son patrimoine

Il y a un an, en recherchant des contenus vidéos sur les assurances vies sur YouTube, je suis tombé sur la chaîne Finary. Celle-ci propose de nombreuses vidéos didactiques sur la diversification de son patrimoine, et m’a rapidement capté par la richesse et la pertinence de ses conseils.

Je vous avais déjà présenté Linxo, Bankin et Gerermescomptes dans un précédent article. Ces applications se concentraient principalement sur la gestion du budget et le contrôle des dépenses. Aujourd'hui, je vous présente Finary, une plateforme en ligne qui va bien au-delà : elle vous permet d'agréger l'ensemble de votre patrimoine, de suivre son évolution et de bénéficier de recommandations personnalisées pour l'optimiser.

Finary : un outil né de la frustration

Finary a été cofondée en 2020 par Mounir Laggoune et Julien Blancher, deux experts issus du monde de la technologie et de la finance. Leur frustration face à l'absence d'une solution complète pour gérer leur patrimoine personnel les a poussés à créer un outil centralisant et suivant tous types d'investissements, de manière automatisée et intuitive.

Depuis sa création, Finary a rapidement évolué pour intégrer de nouvelles fonctionnalités et attirer une communauté croissante d'utilisateurs. La startup a levé des fonds auprès de divers investisseurs pour accélérer son développement, notamment pour soutenir son expansion internationale.

Avec pour mission de démocratiser la gestion de patrimoine, Finary vise à rendre cet outil accessible à tous, pas seulement aux investisseurs professionnels ou aux plus fortunés. Leur vision ? Transformer la manière dont les gens gèrent et optimisent leur patrimoine en offrant une transparence totale et des outils puissants pour prendre de meilleures décisions financières.

Les fonctionnalités principales de Finary

L'application Finary s'enrichit mois après mois de nouvelles fonctionnalités. Voici un aperçu des principales options incluses dans l'offre gratuite de Finary que vous pouvez tester dès aujourd'hui :

✅ Suivi du patrimoine : Connectez vos comptes bancaires, d'investissement, et autres actifs (immobiliers, cryptomonnaies, etc.) pour obtenir une vue d'ensemble de votre patrimoine. Finary vous aide également à estimer vos biens immobiliers en fonction du marché.

✅ Analyse de performance : Analysez la performance de vos investissements sur différentes périodes grâce aux outils d'analyse inclus.

✅ Suivi en temps réel : Suivez l'évolution de votre patrimoine en temps réel avec une actualisation automatique des valeurs de vos actifs.

✅ Comptes multi-devises : Gérez des comptes en plusieurs devises et profitez d'une conversion automatique des valeurs pour une vue d'ensemble précise.

✅ Portefeuille multi-actifs : Suivez différents types d'actifs, y compris les actions, obligations, fonds, cryptomonnaies, immobilier, etc.

✅ Rapports : Accédez à des rapports détaillés sur la répartition de vos actifs et la performance globale de votre portefeuille.

En complément, Finary propose également un calculateur de budget simple à utiliser, qui vous permettra de modéliser vos flux financiers, ainsi qu'un simulateur de patrimoine et un calculateur d'intérêts.

Aller plus loin avec Finary : les fonctionnalités avancées

Pour ceux qui souhaitent approfondir l'analyse de leur patrimoine, Finary propose des fonctionnalités payantes via les abonnements "Finary Plus" ou "Finary Pro". Ces offres avancées vous permettent de bénéficier d'outils supplémentaires pour la gestion et l'optimisation de votre patrimoine. Voici un aperçu des principales fonctionnalités disponibles :

💰 Analyse approfondie des frais : Identifiez les sources de coûts cachés et optimisez vos rendements grâce à une analyse détaillée des frais de gestion.

💰 Optimisation fiscale : Profitez d'outils pour optimiser la fiscalité de votre patrimoine, avec des suggestions sur les stratégies à adopter pour réduire votre impôt.

💰 Suivi des performances personnalisées : Recevez des rapports personnalisés pour analyser la performance de vos investissements en fonction de divers scénarios et périodes spécifiques.

💰 Projections financières : Modélisez des scénarios futurs pour estimer la croissance potentielle de votre patrimoine en tenant compte de vos investissements, de l'inflation, et d'autres variables.

💰 Allocation d'actifs optimisée : Bénéficiez de recommandations pour ajuster la répartition de vos actifs afin d'atteindre vos objectifs financiers tout en minimisant les risques.

💰 Accès aux supports privés : Suivez et investissez dans des actifs non cotés, tels que les fonds d'investissement privés ou les startups, avec des données et analyses spécifiques.

💰 Tableau de bord personnalisé : Personnalisez votre tableau de bord avec des widgets supplémentaires et des vues spécifiques à vos besoins.

💰 Support client prioritaire : Accédez à un support client plus rapide et prioritaire pour une assistance personnalisée.

💰 Suivi de patrimoine en équipe (offre Pro) : Gérez et suivez le patrimoine en équipe, une fonctionnalité particulièrement utile pour les conseillers financiers ou les familles.

💰 Gestion des portefeuilles multi-comptes (offre Pro) : Gérez plusieurs portefeuilles indépendants avec des rapports et analyses distincts pour chaque compte.

Quel est mon avis sur Finary ?

Voici mon avis personnel sur l'application Finary après un an d'utilisation.

👍 J'aime :

Le dynamisme et l'énergie qui se dégage derrière cette société et de sa communauté.

Le design de l'application résolument moderne et sobre.

Le partage de la roadmap du projet et les nouvelles fonctionnalités qui sortent chaque trimestre.

Les contenus clairs et adaptés qui permettent de mieux comprendre les produits financiés.

La quantité d'actifs supportés.

La gestion de l'attribution des comptes qui permet d'avoir une vision détaillée par personne de sa famille.

👎J'aime moins :

Les difficultés de synchronisation des comptes qui sont liés à la fois à la durée courte des jetons d'authentification mais aussi à l'évolution des banques.

L'orientation de plus en plus Crypto de la plateforme.

Les fonctionnalités de gestion de budget, je ne suis pas encore totalement convaincu.

Le tarif de l'abonnement "Plus" à la plateforme, mais qui peut être justifié par les gains que vous pourrez réaliser en suivant les conseils de Finary si vous avez un patrimoine avec des assurances vies, PEA ...

Pour commencer à utiliser Finary, je vous recommande de découvrir cette vidéo explicative publiée par Mounir, l'un des cofondateurs :

Conclusion : Maîtrisez votre patrimoine avec Finary

Finary est une véritable pépite française qui révolutionne la gestion de patrimoine. Que vous soyez un investisseur novice ou expérimenté, cet outil vous offre toutes les clés pour optimiser vos finances et atteindre vos objectifs. N'attendez plus pour prendre en main votre patrimoine et commencez à utiliser Finary dès aujourd'hui.