Les Stylos Legami : Kezako ?

Aujourd'hui, je vous propose un sujet moins High-Tech et beaucoup plus léger que d'habitude, je vous partage un produit que ma fille adore : Les stylos Legami. Un sujet que j'ai découvert à Noël dernier et qui semble prendre beaucoup d'ampleur dans les écoles.

Fondée en 2003 à Milan par Alberto Fassi, Legami est une marque qui mêle innovation, design et durabilité. Tout a commencé avec une idée simple : une sangle de transport pour les livres. Ce succès initial a ouvert la voie à une gamme d'articles de papeterie et de gadgets précisément pensés pour améliorer le quotidien.

Legami ne se contente pas d'innover : la marque s'engage également pour la durabilité avec des matériaux écoresponsables. C'est cette combinaison d'innovation technologique, design de produit et de conscience écologique qui a permis à Legami de se développer à l'international.

Les stylos effaçables : innovation et design

Parmi leurs produits phares, les stylos effaçables se distinguent. Grâce à une encre thermosensible, ils permettent d'effacer facilement les écritures par frottement. Cette fonctionnalité, combinée à des designs ludiques et créatifs, en fait un choix prisé des amateurs de gadgets high-tech et de papeterie.

Ces stylos sont de plus rechargeables et possèdent des encres de différentes couleurs : bleu, rouge, vert, turquoise ...

Les collectionneurs de stylos Legami

Au cours de ces derniers mois, une véritable communauté de collectionneurs de stylos Legami s'est formée. Attirés par les designs uniques, ces passionnés échangent, exposent et partagent leurs trouvailles sur les réseaux sociaux.

Chaque nouvelle collection de stylos devient une occasion d'enrichir leur assortiment, avec des éditions limitées souvent très recherchées.

Voici un exemple de collections de stylos Legami uniquement sous blister :



Certains modèles rares de stylos Legami, issus de collections spéciales ou en édition limitée, peuvent atteindre des prix élevés.

Les stylos de la série "Noel 2022" ou bien le stylo Legami "Yeti" peuvent atteindre une centaine d'euros sur Vinted.

Où acheter et revendre des stylos Legami ?

Les stylos Legami sont disponibles dans de nombreuses enseignes physiques et en ligne. Vous pouvez les retrouver dans des papeteries spécialisées, des concept stores ou encore sur les sites de commerce en ligne tels qu'Amazon et Fnac. Le site officiel de Legami propose également un large choix de modèles, souvent accompagnés d'exclusivités ou de promotions.

Pour les collectionneurs ou les revendeurs, des plateformes comme Vinted et des groupes Facebook dédiés Français ou italiens sont les lieux privilégiés pour acheter ou revendre des modèles rares.

Conclusion

Lorsque vous verrez un stylos Legami, vous connaitrez désormais l'origine de la hype derrière ces stylos qui sont très souvent en rupture de stock dans les magasins.

Si vous êtes un collectionneur, c'est peut-être le moment d'investir dans des stylos Legami pour les revendre d'ici quelques années. Petite astuce : Les modèles sous blister semblent prendre plus de valeur que les autres, tout comme les modèles avec leur étiquette d'origine.

Vous souhaitez discuter ? N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord Geeek.