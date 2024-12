Pain au Chocolat ou Chocolatine ? Et si l'IA avait raison ?

Les termes Pain au Chocolat et Chocolatine font débat depuis de nombreuses années dans notre beau pays. Mais que se passerait-il si l'IA, avec toute sa neutralité et son objectivité, intervenait pour mettre un terme à ce débat qui anime tant nos discussions autour d'un café ou dans les boulangeries ? Voyons ce que les outils d'intelligence artificielle ont à dire sur cette querelle culinaire.

L'Interprétation de l'IA générative d'Adobe

En testant la nouvelle fonctionnalité d'IA générative de Photoshop, il est vite apparu que sa compréhension de ces termes est pour le moins étonnante. Voici ce qu'elle génère pour chacune des options, révélant une interprétation inattendue qui risque de dérouter les amateurs de viennoiseries traditionnelles :

Pour pain au chocolat, l'IA propose un croissant recouvert de chocolat :

Pour chocolatine, l'IA imagine un simple petit chocolat :

Ces résultats démontrent que l'IA d'Adobe n'a pas encore saisi l'importance de nos traditions boulangères françaises.

L'interprétation de l'IA Dall-E d'OpenAI

Dall-E s'en sort un peu mieux, même si le résultat de droite ressemble tout de même à un croissant.

Sa vision de la chocolatine est tout même plus réaliste que celle d'Adobe, mais reste inexacte :



La Réponse de ChatGPT d'OpenAI

De son côté, ChatGPT d'OpenAI apporte une perspective plus pragmatique. En explorant cette question avec le modèle GPT-o1, il semble que le débat trouve sa conclusion :

Selon l'IA, pain au chocolat l'emporte, car c'est le terme le plus répandu en France. Cette approche statistique pourrait bien clore la discussion, au moins sur le plan linguistique. Toutefois, elle ne prend pas en compte l’attachement culturel et régional qui confère toute sa richesse et sa profondeur à ce débat.

En conclusion, si l'IA peut fournir une réponse basée sur la popularité, le choix entre "pain au chocolat" et "chocolatine" reste avant tout une affaire de région et de cœur. Et vous, de quel côté penchez-vous ?