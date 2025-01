Un GPT spécialisé dans la génération de Meta Description

Je viens de publier mon 3ème GPT sur ChatGPT, un agent autonome dédié à la génération de Meta Description pour les contenus publiés sur le web.

Trouver les bons mots en 150 caractères maximum pour synthétiser un contenu de site Internet n'est pas toujours simple à réaliser. Pour simplifier cette tâche souvent sans grande valeur ajoutée, mais que l'IA peut réaliser efficacement, j'ai conçu un GPT spécialisé.

ChatGPT permet de construire des GPTs optimisés pour des tâches précises. Une licence ChatGPT premium active est nécessaire pour créer de tels agents.

Bien que les moteurs de recherche n'utilisent plus vraiment cette information pour le référencement des sites, les meta descriptions restent utiles pour améliorer la lisibilité des résultats de recherche.

Pour construire ce GPT, j'ai recueilli les bonnes pratiques pour rédiger une Meta Description optimisée pour le SEO, que j'ai traduit en prompt système :

"Generate concise Meta Descriptions to improve SEO for each article. Match the language of the provided content. Follow the guidelines below to optimize the Meta Description: