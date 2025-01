EcoIndex: Mesurez l'impact environnemental de votre site Web

Vous possédez un site Internet et vous souhaitez connaître son impact environnemental ? Le site EcoIndex vous propose de mesurer le score d'écoconception de votre site Web afin de mieux comprendre les impacts de celui-ci sur les ressources nécessaires pour y accéder.

La note d'écoconception fournie par EcoIndex est exprimée sous forme de lettres allant de A à G :

A : Le site est optimisé.

: Le site est optimisé. G : Le site ne respecte aucune bonne pratique.

Cette grille de lecture se lit de la même façon que la note de consommation énergétique d'un appareil électrique.

Le site Geeek.org est noté A ou B sur ses pages de contenu en fonction du nombre d'images intégrées aux articles et B sur la Home Page. Ces bons résultats s'expliquent par une intégration limitée de contenus tiers et la mise en place de lazy loading de ressources, rendant les pages légères à charger pour le navigateur.

Testez votre site dès aujourd'hui

Vous souhaitez connaître la note EcoIndex de votre site ? Auditez dès aujourd'hui votre site en lançant une analyse rapide et simple.

Une fois le test réalisé, EcoIndex propose un badge que vous pouvez intégrer à votre site pour informer vos visiteurs de votre engagement. Voici un exemple de code pour insérer le badge :

<div id="ecoindex-badge" data-theme="dark"></div> <script src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/cnumr/ecoindex_badge@3/assets/js/ecoindex-badge.js" defer></script>

Des plugins d'audit intégrés à votre navigateur

Vous souhaitez réaliser des analyses directement depuis votre navigateur ?

Le plugin GreenIT Analysis vous permet de vérifier votre site directement au travers d'un plugin autonome fonctionnant sur votre navigateur et utilisable sur des sites non ouverts à Internet.

Le plugin Ecoindex vous permet de lancer une analyse sur le serveur EcoIndex au travers des API mises à disposition.

Ces deux plugins directement intégrés à votre navigateur peuvent simplifier vos analyses au quotidien afin de prendre des actions d'optimisation plus rapidement.

Approfondissez vos connaissances sur l'écoconception des services numériques

Je vous invite à découvrir le Référentiel général d'écoconception de services numériques (RGESN). La version 2 publiée en 2024 contient l'ensemble des règles et bonnes pratiques d'écoconception de services numériques.

Il est possible de tester le taux de conformité de votre site Web à ce référentiel au travers de l'outil NumEcoDiag proposé en OpenSource par la MiNumEco.

La règle de calcul de la conformité au RGESN est de la forme suivante :

Nombre de critères conformes / (Total de critères (79) - Nombre de critères non applicables)

En complément, je vous invite à lire le livre de Frédéric Bordage, membre du Collectif Green IT et éditeur du site EcoIndex, il propose 115 bonnes pratiques pour réduire l'empreinte environnementale de vos sites et services numériques :

Ressources pour les développeurs de logiciels

Si vous êtes développeur, explorez la Green Code Initiative, une initiative visant à proposer des solutions pour optimiser l'empreinte environnementale de vos logiciels.

Parmi celles-ci, des outils par langage informatique s'intégrant à SonarQube et à l'environnement de développement (ex : Visual Studio Code) vous permettent d'analyser les mauvaises pratiques de développement couteuses en ressources dès la phase de développement.

Je vous invite à découvrir cette initiative au travers de cette vidéo de présentation :

Enfin, des sociétés spécialisées dans l'audit existent, je vous invite à découvrir les solutions proposées par GreenSpector et Fruggr, deux entreprises nantaises dédiées dans l'amélioration de l'empreinte environnementale des logiciels.

En conclusion

Après le RGAA définissant les règles d'accessibilité, le RGS définissant les règles de sécurité, le RGESN apporte un certain nombre de bonnes pratiques à mettre en oeuvre dès aujourd'hui sur vos services numériques.

Ainsi, bien que le RGESN ne soit pas pour le moment imposé par la loi, il peut servir de référence utile pour les collectivités et les organisations souhaitant élaborer et mettre en œuvre des stratégies numériques responsables conformes aux exigences légales en vigueur.

Enfin, pour sensibiliser vos équipes ou votre client, la plateforme EcoIndex peut être un bon point de départ pour mesurer la note d'écoconception d'un site Web.

Cela peut vous vous permettre de mieux comprendre comment se positionne votre site Web par rapport à l'état de l'art du marché.

