Mesurer les gains de productivité des équipes de développement après le déploiement de GitHub Copilot

Le développement logiciel évolue constamment, et l’émergence d’outils d’intelligence artificielle comme GitHub Copilot transforme profondément notre manière de coder. Mais comment mesurer concrètement les gains de productivité suite à son déploiement ? Cet article propose une approche multi-dimensionnelle combinant indicateurs quantitatifs, retours qualitatifs, astuces d’intégration et sources complémentaires pour vous aider à évaluer l’impact de cet outil au sein de vos équipes.

1. Définir une ligne de base

Avant toute mise en œuvre, il est essentiel d’établir une ligne de base (baseline) afin de pouvoir comparer les performances avant et après l’introduction de Copilot. Pour cela, il convient de :

Mesurer le temps de développement : Documenter la durée moyenne de réalisation des fonctionnalités ou tâches similaires.

Documenter la durée moyenne de réalisation des fonctionnalités ou tâches similaires. Quantifier la vélocité : Comptabiliser le nombre de story points ou tâches complétées par sprint.

Comptabiliser le nombre de story points ou tâches complétées par sprint. Suivre la qualité du code : Recueillir des données sur le nombre de bugs détectés en phase de test ou en production et analyser les retours lors des revues de code.

Cette étape permet de disposer d’un référentiel objectif pour mesurer l’amélioration ou les évolutions induites par l’outil.

2. Mesures quantitatives

Les indicateurs chiffrés offrent une vision objective de l’impact de GitHub Copilot :

Vélocité de développement

Story points et tâches complétées : Comparez le nombre de fonctionnalités ou tâches réalisées par sprint avant et après le déploiement.

Comparez le nombre de fonctionnalités ou tâches réalisées par sprint avant et après le déploiement. Temps de développement : Analysez la réduction du temps nécessaire pour développer des fonctionnalités similaires.

Qualité du code

Réduction des bugs : Suivez le nombre de bugs détectés en phase de test ou en production.

Suivez le nombre de bugs détectés en phase de test ou en production. Itérations lors des revues de code : Un nombre moindre de corrections peut indiquer un code de meilleure qualité dès sa rédaction.

Suivi longitudinal

Mesure dans le temps : Pour éviter les fluctuations ponctuelles, il est recommandé de suivre ces indicateurs sur plusieurs mois (3, 6 ou 12 mois). Des outils comme GitHub Insights peuvent aider à visualiser ces évolutions sur le long terme.

3. Mesures qualitatives

Les retours d’expérience des équipes sont essentiels pour compléter l’analyse quantitative :

Satisfaction et ressenti

Enquêtes internes et interviews : Interrogez les développeurs pour connaître leur ressenti sur l’utilisation de Copilot, leur niveau de satisfaction et l’impact perçu sur la qualité du code.

Interrogez les développeurs pour connaître leur ressenti sur l’utilisation de Copilot, leur niveau de satisfaction et l’impact perçu sur la qualité du code. Feedback des reviewers : Recueillez les impressions des responsables de revue de code concernant la lisibilité et la maintenabilité du code généré.

Partage de bonnes pratiques

Ateliers internes : Organisez des sessions de partage où chacun peut exposer ses astuces et méthodes pour intégrer efficacement Copilot dans son workflow.

Organisez des sessions de partage où chacun peut exposer ses astuces et méthodes pour intégrer efficacement Copilot dans son workflow. Documentation collaborative : Créez un wiki ou une base de connaissances interne recensant les conseils, « hacks » et retours d’expérience sur l’utilisation de l’outil.

Ces échanges favorisent l’appropriation de l’outil et permettent d’ajuster les pratiques pour optimiser l’impact sur la productivité.

4. Évaluation de l’impact sur la qualité et la maintenabilité du code

Outre les indicateurs de productivité, il est important de mesurer la qualité du code :

Analyse statique du code : Utilisez des outils comme SonarQube pour suivre des métriques telles que la complexité cyclomatique, le nombre de code smells ou la couverture de tests.

Utilisez des outils comme SonarQube pour suivre des métriques telles que la complexité cyclomatique, le nombre de code smells ou la couverture de tests. Temps consacré aux revues de code : Une diminution des commentaires et itérations lors des revues peut être un indicateur d’un code plus robuste et conforme aux standards internes.

Ces métriques permettent de s’assurer que l’accélération du développement n’altère pas la qualité du code.

5. Impact sur la formation et la montée en compétences

L’intégration de Copilot influence également la courbe d’apprentissage des développeurs :

Évolution des compétences : Certains développeurs pourront monter rapidement en compétences grâce aux suggestions de l’outil, tandis que d’autres risquent de devenir trop dépendants. Il est donc crucial de surveiller l’évolution individuelle.

Certains développeurs pourront monter rapidement en compétences grâce aux suggestions de l’outil, tandis que d’autres risquent de devenir trop dépendants. Il est donc crucial de surveiller l’évolution individuelle. Besoins en formation continue : Proposez des formations spécifiques pour maîtriser l’outil et maximiser ses bénéfices, tout en encourageant la veille technologique.

Cela permet de concilier gain de productivité et développement des compétences internes.

6. Évaluation contextuelle et comparaison avec d’autres outils

Pour attribuer précisément les gains de productivité à GitHub Copilot, il faut :

Contrôler les variables : Documenter tout changement organisationnel ou technologique simultané afin de limiter les biais d’interprétation.

Documenter tout changement organisationnel ou technologique simultané afin de limiter les biais d’interprétation. Expérimentations et groupes témoins : Mettre en place des tests A/B ou comparer des équipes utilisant Copilot avec celles ne l’utilisant pas.

Mettre en place des tests A/B ou comparer des équipes utilisant Copilot avec celles ne l’utilisant pas. Comparaison avec d’autres solutions : Comparer l’impact de Copilot avec celui d’autres assistants de code ou techniques d’automatisation déjà en place dans votre organisation.

Cette démarche permet d’isoler l’impact spécifique de l’outil et d’en vérifier la pertinence.

Conclusion

Mesurer les gains de productivité suite au déploiement de GitHub Copilot nécessite une approche globale et nuancée. En combinant des indicateurs quantitatifs (vélocité, temps de développement, taux de bugs) avec des retours qualitatifs (satisfaction des développeurs, qualité perçue du code, partage de bonnes pratiques), et en prenant en compte les facteurs contextuels ainsi que la courbe d’apprentissage, il devient possible d’évaluer de manière robuste l’impact de cet outil.

L’intégration d’initiatives telles que le suivi longitudinal, l’analyse de la qualité du code et la comparaison avec d’autres solutions permet de maximiser les bénéfices de GitHub Copilot dans votre environnement de développement. Cette démarche vous aidera non seulement à mesurer objectivement les gains de productivité, mais aussi à adapter vos pratiques pour une collaboration plus efficace et innovante.

Les API Metrics de Github Copilot vous permettront de suivre l'adoption de la technologie par vos équipes.

N’hésitez pas à rejoindre le groupe Discord Geeek ouvert à tous !