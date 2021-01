Mon mini studio guitare

Cela fait plus de 28 ans que je joue de la guitare et bien 18 ans que je ne progresse plus vraiment. L'idée d'aménager un petit coin pour jouer de la guitare me trottait dans la tête depuis plusieurs mois. Mais je n'arrivais pas à trouver un ampli qui me permettrait de brancher mes 3 guitares et qui m'offrirait une bonne qualité sonore.

🔊 Quel ampli j'ai choisi ?

J'ai investi à la fin de l'année dernière dans un petit ampli Spark de PositiveGrid qui offre une très bonne polyvalence, car compatible guitare électrique, basse et guitare acoustique.

Le tout avec une large gamme d'effets logiciels et une application mobile pour jammer automatiquement en fonction de vos envies et une puissance suffisante pour jouer seul.

Je connecte à cet ampli mon iPad avec un câble USB, ce qui permet à ce que l'ampli soit reconnu directement comme une carte son sur l'iPad. C'est assez magique.

Je connecte ensuite le Bluetooth de l'iPad vers l'ampli, pour me permettre de diffuser le son de l'iPad directement en plus du son de la guitare. Vous me suivez toujours ?

Voici le plan détaillé de mon installation si mes explications ne sont pas claires !



🎸 Quelles sont les applications que j'utilise ?

Pour m'amuser, j'utilise principalement deux applications sur iPad :

Yousician, pour progresser et jouer sur des morceaux, participer à des challenges ... Le seul inconvénient de Yousician est malheureusement son coût si vous l'achetez au mois. Le meilleur moment pour s'abonner est le black Friday où le prix de l'abonnement annuel chute drastiquement de 50%.

Loopy HD, pour créer des boucles de son et improviser facilement. L'interface graphique est très simple d'utilisation et l'app m'évite de devoir investir dans une pédale looper qui coûte généralement très cher. A 5€ l'application, l'investissement est vite rentabilisé !

Enfin, j'utilise aussi l'indétrônable Garage Band, pour créer de temps à autre des enregistrements.

🎵 Quel meuble j'ai trouvé ?

Trouver un meuble à la bonne taille, de la bonne hauteur, à un prix acceptable n'a pas été simple.

Après plusieurs recherches sur le Web, j'ai trouvé l'étagère FJALLBO d'Ikea très adaptée pour l'usage que j'en fais aujourd'hui et surtout d'une dimension parfaite pour acceuillir un ampli Spark.

L'étagère me permet de positionner mon iPad sur la partie haute, mon ampli sur la partie du milieu et mes accessoires dans la partie basse. C'est design et ergonomique.

Pour jouer plus régulièrement j'ai fait en sorte que mes guitares soient toujours accessibles. J'ai donc suspendu 2 de mes 3 guitares sur le mur à l'aide d'un support HERCULES qui se referme automatiquement sous le poids de la guitare. Ce mécanisme de mâchoire évite toute surprise de chute si la guitare est maladroitement accrochée.

J'ai juste à décrocher la guitare et à allumer l'ampli pour jouer !

Au niveau des fixations, ce type de support tient parfaitement dans du placoplatre à condition d'utiliser des chevilles à expansion adaptées et de ne pas accrocher toute sa collection de guitares sur la même plaque bien entendu.

Vous avez des astuces à partager ? Des applications sur tablette intéressantes ? N'hésitez pas à les partager sous forme de commentaire en dessous de cet article.

Si vous souhaitez discuter musique, n'hésitez pas à rejoindre le canal #Musique sur le serveur Discord Geeek.