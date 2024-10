ChatGPT : Générez des coloriages d'Halloween à imprimer !

Halloween approche à grands pas ! Vous recherchez des coloriages originaux pour égayer cette fête avec vos enfants ? Que diriez-vous de licornes vampires ou de princesses d’Halloween à imprimer ? Ce type de coloriages très spécifique n’est pas toujours facile à trouver sur Internet… Mais pourquoi ne pas essayer de les générer vous-même grâce à l'intelligence artificielle ? C'est ce que je vous explique dans cet article.

GPT Coloring Book Hero

La bonne nouvelle, c’est que ChatGPT propose maintenant un modèle spécialisé dans la production de coloriages pour enfants : Coloring Book Hero.

Disponible dans la bibliothèque des GPT d’OpenAI, il vous permet de créer des coloriages uniques en quelques clics. Il suffit de décrire votre dessin – par exemple, une « licorne vampire » ou une « princesse d’Halloween devant un château effrayant » – et l’IA génère pour vous un coloriage prêt à imprimer quelques secondes après.

Cependant, pour exploiter cette fonctionnalité qui utilise la génération d'images via DALL-E d'OpenAI, une licence ChatGPT Premium est nécessaire. Cela vous donne accès à des images de haute qualité, à des fonctionnalités avancées comme la personnalisation plus précise des dessins, et à des temps de génération plus rapides. Pas de panique si vous préférez ne pas souscrire à un abonnement: il existe une alternative gratuite !

Une Alternative Gratuite avec Bing Image Creator

Microsoft propose une solution accessible à tous : Bing Image Creator, une plateforme intuitive avec une interface simple qui permet à chacun de générer des images en quelques clics.

Cette plateforme vous permet de générer jusqu'à 15 images gratuitement. Pour obtenir un coloriage à imprimer, il suffit d'indiquer un prompt clair, par exemple : « coloriage à imprimer Halloween avec une licorne vampire ». Ainsi, l’IA vous produira une image en noir et blanc, prête à être imprimée et coloriée.

Quelques Exemples de Coloriages Halloween générés

Voici quelques exemples de coloriages que j'ai créés pour ma fille, en utilisant ChatGPT. J’espère qu’ils plairont aussi à vos enfants et les rendront tout aussi enthousiastes !

Coloriage à imprimer Dracula Halloween

Coloriage à imprimer Princesse Halloween

Coloriage à imprimer Princesse qui fait peur Halloween

Coloriage à imprimer Princesse Halloween devant le chateau de Dracula

J'espère que cette petite astuce vous sera utile et fera le bonheur de vos enfants. N'hésitez pas à venir continuer la discussion sur notre serveur Discord Geeek.