Jours Flash Prime : Économisez Gros avec Amazon !

Amazon lance ses Jours Flash Prime, une opportunité pour les membres Amazon Prime de réaliser des économies sur une large gamme de produits, incluant l'électronique et les accessoires pour la maison.

Les Jours Flash Prime, qui ont lieu cette année les 8 et 9 octobre, sont un événement similaire au Prime Day, mais avec une sélection plus ciblée. Amazon propose des réductions sur des marques connues comme Samsung, Sony, et Apple, ainsi que sur ses produits comme les Kindle, Fire TV, et Alexa.

Notre sélection de promotions

Les promotions disponibles pendant les Jours Flash Prime sont nombreuses, mais voici quelques-unes que l'on a sélectionnées pour vous :

Avantages de l'abonnement Prime

Pour profiter de ces promotions, il faut être membre Amazon Prime, qui offre des avantages comme la livraison gratuite, l'accès à plateforme de VOD Prime Video, et un stockage photo illimité. Les nouveaux utilisateurs peuvent essayer Prime gratuitement pendant 30 jours.