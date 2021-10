CNRS : Inscrivez-vous à l'expérience autour du BLOB !

Alors qu'a démarré la semaine dernière une semaine d’expériences autour du Blob dans 5 000 écoles, la biologiste Audrey Dussutour recherche pas moins de 10 000 volontaires pour sa prochaine expérience de science participative.

L’objectif général de cette expérience est d’étudier l’influence des changements climatiques sur le blob, ce curieux organisme unicellulaire. Pour cela le CNRS envisage de manipuler la température pour simuler des vagues de chaleur.

Les expériences seront réalisées sur deux espèces de Myxomycètes : Physarum polycephalum (le blob) et Badhamia utricularis (un cousin du blob) et sur plusieurs souches de chaque espèce (ex : LU, MALU, CAR, SOU, DW, JM, B1 & B2)

Première étape : jusqu'au 12 Novembre - Pré-Inscriptions

Deuxième étape : fin novembre 2021 - Présentation des objectifs scientifiques, des détails de l'expérience, des différents protocoles proposés et du matériel nécessaire sur une page facebook dédiée.

Troisième étape : décembre 2021 - Remplir un questionnaire qui vous sera envoyé en novembre 2021 afin que nous puissions connaître vos disponibilités et vous proposer le protocole le mieux adapté.

NB: La durée de l'expérience sera au minimum de 1 semaine et demandera 1heure par jour de votre temps.

Quatrième étape : Janvier 2022 - Validation des Inscriptions et attribution définitive des protocoles.

Cinquième étape : printemps 2022 - Réalisation de l'expérience et collecte des données.

Sixième étape : été-hiver 2022 - Analyse des résultats en vue d'une publication. Vous pourrez participer activement et/ou suivre en direct le travail d'analyse et d'écriture de la publication sur une page facebook dédiée. Les données seront accessibles à toutes et tous et seront publiées dans une revue en libre accès.

Si vous avez l'esprit scientifique et l'envie de tester une expérience avec le CNRS, la préinscription à cette expérience de science participative se déroule sur ce site et est limitée à 10 000 participants.