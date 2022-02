Sweepy : Supprimez votre charge mentale dédiée aux tâches ménagères !

Vous avez une maison ou un appartement en collocation ? Vous souhaitez distribuer équitablement les tâches au sein de votre famille ? Après avoir réalisé une analyse rapide des applications mobiles sur le marché pour gérer son planning ménage, j'ai finalement retenu l'application mobile Sweepy comme assistant virtuel de ménage au sein de mon foyer.

Sweepy est une application disponible sur Android et iOS. Elle vous permet de planifier les tâches ménagères récurrentes au sein de votre habitation et générera automatiquement des plannings en fonction du temps que chaque utilisateur souhaite consacrer quotidiennement au ménage et de la priorité des tâches ménagères en fonction de leur retard.

Lors de la première installation de l'application, celle-ci vous demandera de définir l'ensemble des espaces où se déroulent les tâches ménagères récurrentes dans votre maison.

Pour certaines tâches qui ne nécessitent pas d'être dupliquées dans chaque pièce, vous pouvez définir des tâches applicables à un étage entier, cela vous permettra de réduire drastiquement le nombre de tâches à gérer.

Et pour les tâches avec une récurrence complexe ?

Vous avez la possibilité d'aller très loin dans la planification des tâches : Vous pouvez attribuer des tâches à certaines personnes uniquement, définir une récurrence journalière, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.

Vous pouvez aussi définir une saisonnalité de la tâche comme pour le nettoyage d'une cheminée ou la tonte d'une pelouse par exemple. Mais aussi définir les jours où la tâche doit être programmée en priorité.

Vous pouvez aussi utiliser cette application pour planifier certaines tâches de maintenance annuelles ou trimestrielles : remplacer les filtres de VMC, regonfler les roues de ses vélos, acheter du bois, planter des tomates ...

Une application gamifiante !

L'histoire de motiver vos troupes, Sweepy offre des points en fonction de la complexité des tâches réalisées et génère automatiquement un podium mensuel, hebdomadaire et total depuis la date de première utilisation du service.

A chaque tâche terminée, il vous suffira de valider sa réalisation depuis l'app. Vous remporterez ainsi entre 1 et 3 points en fonction de la complexité de la tâche, celle-ci sera automatiquement replanifiée par l'assistant.

Vous pourrez ainsi comparer chaque mois l'équilibre des efforts collectifs investis dans l'entretien de votre habitation.

Pour pimenter le tout, un mécanisme de badges, de séries, de joker est aussi proposé.

La version gratuite de l'application ne permet pas de partager des tâches entre plusieurs utilisateurs. Pour cela, vous devrez vous abonner au service premium de l'app qui est disponible au prix de 17,99€ par an ou 2,99€ par mois. C'est le modèle commercial de Sweepy qui permet de rendre viable le modèle économique de l'application.

Chaque utiliseur devra ensuite scanner le code barre présent au sein de votre application pour avoir accès à la liste des tâches de votre habitation.

Et pour les enfants ?

Vous pouvez aussi organiser les tâches pour vos enfants en fonction ce qu'ils sont capables de réaliser : ranger leurs jouets, débarrasser la machine à laver la vaisselle. N'oubliez pas d'adapter la complexité des tâches pour qu'ils puissent faire partie facilement du podium et se sentir intégrés au jeu.

Si vous souhaitez vérifier que les tâches sont bien réalisées, vous pouvez limiter leurs droits de validation. Seuls les adultes du foyer pourront valider les tâches réalisées et contrôler qu'il n'y a pas de doublons.

En conclusion

N'hésitez pas à tester cette petite application facile à prendre en mains qui est de plus développée par des Lyonnais.

Elle permettra de simplifier la gestion de la planification ménagère à plusieurs et vous proposera automatiquement les tâches les plus urgentes en fonction de votre disponibilité.

Bref, cette app française est une belle petite trouvaille !