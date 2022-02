Télétravail : Mes 10 astuces pour mieux télétravailler !

Le télétravail est aujourd'hui devenu un standard pour tous ceux et celles qui travaillent dans le numérique. Si vous démarrez dans le monde professionnel ou si vous recherchez des idées pour améliorer votre quotidien, voici un condensé d'idées qui permettront, je l'espère, d'améliorer le confort de vos journées.

1. Investissez dans un espace de travail confortable

Investissez votre argent aux endroits où vous passez le plus de temps, à savoir votre lit et votre bureau. Votre voiture ne mérite peut-être pas de sièges en cuir.

En 2022, investissez donc dans un siège de bureau confortable qui vous accueillera au minimum 8h par jour et dans lequel vous vous sentez confortablement installé.

Investissez aussi dans un écran pour ne pas abimer vos yeux et améliorer votre posture, mais aussi dans un vrai clavier qui boostera votre productivité.

Enfin, positionnez votre bureau dans l'espace de votre habitat le plus confortable et lumineux. La luminosité de votre bureau peut jouer un rôle important sur votre santé.

2. Passez à la fibre

L'ADSL ne fournit plus assez de débit pour télétravailler si vous devez travailler à plusieurs. Passez à la fibre si votre habitat y est éligible.

Pour connaitre le statut du déploiement de la fibre dans votre quartier, l'Arcep publie une carte en ligne complète qui est mise à jour assez régulièrement avec le statut du déploiement de la fibre.

Dès que votre habitat est éligible à la fibre, contactez votre fournisseur d'accès Internet pour lui partager votre souhait de passer à la fibre.

3. Mettez en place une configuration de streamer

Utilisez des outils de streamer pour améliorer la qualité de vos visioconférences : StreamLabs OBS, une caméra HD et pourquoi pas un fond vert pour remplacer votre arrière-plan de manière professionnelle.

Vous pouvez aller lire mon article dédié sur ce sujet : 7 idées pour améliorer la qualité de vos visioconférences.

4. Structurez vos journées

Structurez vos journées, bloquez un meeting le midi pour vous assurer d'avoir un créneau pour déjeuner. Le cas échéant, vous pourriez vous retrouver avec des meetings du matin au soir si vous êtes souvent solicité.

Organisez des cafés virtuels en visioconférences avec les personnes avec lesquelles vous appréciez pour garder des échanges informels qui sont si précieux.

Utilisez des outils comme Calendly pour simplifier la recherche de créneaux disponibles dans votre agenda.

5. Supprimez les bruits de fond

Investissez dans un outil de suppression de bruit de fond pour améliorer la qualité audio de vos visioconférences.

Je vous avais présenté le logiciel Krisp dans un précédent article. La dernière version de Krisp permet désormais de supprimer les discussions de fond en plus du bruit.

Vous pouvez aussi utiliser le logiciel Logitech G Hub si vous possédez une carte Nvidia RTX et un micro compatible comme les micros Yeti.

Cet outil est pratique pour supprimer les bruits de fond à votre domicile : les enfants qui rentrent de l'école, les travaux du voisin ...

Si votre espace de travail est ouvert et un peu bruyant, pensez à investir dans un casque avec suppression de bruit.

6. Arrêtez d'utiliser un casque

Si vous avez de nombreuses visioconférences, arrêtez d'utiliser un casque et passer à un micro sur pied. Vous y gagnerez en confort et vous éviterez d'abimer votre audition.

Parmi les meilleurs micros sur le marché, vous pouvez vous orienter assez facilement vers les micros Yeti qui offrent une bonne qualité de son à un prix accessible. C'est le choix que j'ai réalisé avec le micro Yeti sur pied.

7. Optimisez votre ordinateur

Votre ordinateur est lent ? Vous avez l'impression de perdre du temps avec votre outil de travail ? Demandez à votre employeur de le remplacer où de lui ajouter de la mémoire vive pour regagner la productivité perdue.

La frustration et la perte de productivité induite par un ordinateur inadapté coûtent généralement plus d'argent à votre employeur que l'achat d'un nouveau matériel optimisé à vos tâches.

8. Maitrisez votre bande passante

Si vous n'avez pas la fibre, soyez très vigilant aux synchronisations de données vers iCloud, OneDrive ou Google Drive. Ces outils peuvent effondrer la bande passante de votre PC.

Quand votre audience ne vous entend plus, vérifiez rapidement l'état de vos applications. Si vous disposez d'une box Internet avec un graphe de consommation de bande passante, allez vérifier les courbes pour identifier le périphérique à votre domicile qui consomme trop de bande passante.

Si vous êtes plusieurs à utiliser votre ligne ADSL, n'hésitez pas à mettre en place une stratégie de QOS sur votre switch si vous êtes équipé d'une baie de brassage. Cela permettra de définir des équipements prioritaires sur l'accès à Internet.

9. Appréciez votre pause café

Si vous passez plus de temps à votre domicile, c'est peut-être le moment d'acheter une vraie machine à café pour apprécier vos pauses et réduire le coût de vos capsules et les déchets produits.

Il existe pour cela des machines expresso à grain qui sont de moins en moins chères. C'est par exemple le cas des machines à café DeLonghi qui sont accessibles aujourd'hui avec un budget autour de 300€.

10. Améliorez la luminosité de votre bureau

Assurez-vous de garder une bonne luminosité de votre espace de travail en investissant dans une lampe de bureau ou une ScreenBar comme la BenQ ScreenBar Plus que je vous avais présentée dans un précédent article. Une bonne luminosité de votre espace de travail peut vous permettre de diminuer votre fatigue visuelle en fin de journée.

En conclusion

J'espère que mes conseils vous seront utiles, créer un espace confortable de télétravail est indispensable à une bonne hygiène de vie. N'abimez pas votre corps en sous-estimant l'importance que représente l'aménagement de votre espace de télétravail.

Aménagez votre espace pour vous. Créez votre bulle qui optimisera votre "flow" et vous permettra d'accroitre votre effacité tout en diminuant votre fatigue.

Vous souhaitez discuter high-tech et nouvelles technologies ? N'hésitez pas à passer faire un tour sur le serveur Discord Geeek ouvert à tous les lecteurs du blog !