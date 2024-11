Exkalibur : Une nouvelle chasse au trésor avec 250 000 euros en jeu !

Vous vous souvenez de la chasse au trésor de l'Or de Sipan, la chasse au trésor sur Google Earth ou bien celle de la Chouette d'or résolue il y a quelques semaines ?

Le Puy du Fou, un parc à thème historique, lance une grande chasse au trésor dans l'ouest de l'Europe pour retrouver la légendaire épée d'Excalibur du roi Arthur. Celle-ci est organisée par la société Unsolved, spécialisée dans l'organisation de chasses au trésor.

Cet article n'est pas sponsorisé, je partage simplement les informations que j'ai pu glaner ici et là sur la toile.

Le Concept du Jeu

Pour participer à cette chasse au trésor, il suffit de commander le jeu disponible sur le site Exkalibur, puis de résoudre les 12 énigmes qui vous donneront l’emplacement d’un coffre enterré quelque part en Europe. Le coffret de base contenant l'ensemble des énigmes coûte 39 euros, mais il existe des coffrets plus complets si vous souhaitez l'offrir. Ces coffrets incluent des objets additionnels qui enrichissent l'expérience du jeu et en font un cadeau plus attrayant.

Le jeu semble suivre le même principe que celui de la Chouette d'Or, à savoir une fois les 12 énigmes résolues, il faut assembler les différents indices pour trouver l'emplacement exact du trésor.

La seule personne connaissant la solution à ces énigmes est Étienne Picand de la société Unsolved. C'est d'ailleurs lui qui a enterré le trésor en pleine nuit, d'après son post sur LinkedIn.

Le jeu démarre officiellement le 22 mai 2025. Les chercheurs qui commanderont le kit avant cette date bénéficieront de 2 énigmes en avant-première le 22 novembre. Ils recevront ensuite l'ensemble des 12 énigmes une semaine avant le lancement officiel de la chasse, le 15 mai 2025

La complexité du jeu a été adapté pour que celui-ci dure entre 3 et 5 ans.

La Localisation du Trésor

Les énigmes, une fois résolues, permettront de déterminer l’emplacement d'un coffre situé sur le territoire de l’un des six pays suivants : Portugal, Espagne, Andorre, France, Royaume-Uni, ou Irlande.

Ce coffre ne contient pas directement l'épée, mais vous permettra de contacter les organisateurs qui vous échangeront le coffre contre Exkalibur.

L'Épée Exkalibur

Cette épée nommée Exkalibur, d'une valeur estimée à 250 000 euros, a été réalisée spécialement pour cette chasse au trésor. Elle pèse 3,4 kilos, mesure 124 cm, est couverte d'or et possède un spinelle rouge rare de 6,23 carats. L'épée a été fabriquée par l'atelier Thibaud, situé au pied de la mythique citadelle de Carcassonne.

Et l'IA dans tout cela ?

Le créateur du jeu affirme que l'IA ne saura pas résoudre les énigmes de cette chasse au trésor, car celles-ci sont très nuancées et requièrent une intelligence pas uniquement analytique pour les résoudre.

Un chatbot nommé Arthur est disponible sur le serveur Discord du jeu et permet de discuter avec une intelligence artificielle experte des légendes d'Arthur.

Je ne sais pas encore comment ce chatbot sera utile dans cette course au trésor, mais il est possible de lui poser des questions sur les légendes du roi Arthur.

Quant aux compétences en cryptographie, l'auteur du jeu, malgré sa passion pour ce domaine, affirme que le jeu est ouvert à tous. Le niveau de difficulté des énigmes est adapté à un public non expert, afin de permettre à chacun de participer.

Le Forum Exkalibur

Pour échanger avec les autres participants, un serveur Discord a été lancé par les organisateurs. Il vous permettra de former des équipes et de partager l'avancement de la résolution des énigmes. C'est un bon endroit pour échanger avec d'autres passionnés et pourquoi pas construire des équipes.

Quelques ressources utiles

Si vous souhaitez en savoir plus sur la légende d'Arthur, voici quelques ressources utiles :

Livre audio Audible

Le livre audio de 4 heures gratuit avec l'offre d'essai Audible. Ce livre raconte la biographie du Roi Arthur, expliquée par Alban Gautier, professeur d'histoire médiévale à l'université de Caen.

Vidéos Youtube

Une excellente série de vidéos sur la véritable histoire du Roi Arthur par Nota Bene, remplies d'anecdotes intéressantes et passionnantes :

Un code de réduction

Vous souhaitez participer à cette chasse au trésor ? Je vous partage un code de réduction de 30%. Celui-ci m'a été transmis après avoir acheté le kit à plein tarif. C'est cadeau !

CODEEXKALIBUR30

J'espère que vous en ferez bon usage !

Bonne chance à tous ceux et celles qui se lanceront dans cette longue aventure pour retrouver Exkalibur !