HUELLOWEEN : L'application mobile qui transforme votre maison en pire cauchemar !

Depuis près de 8 ans, j'utilise l'application mobile HUELLOWEEN pour accueillir les enfants le soir d'Halloween. Les plus jeunes visiteurs sont effrayés par les lumières qui clignotent au rythme des cris et les ombres qui suivent les sons effrayants, transformant ma maison en un véritable spectacle son et lumière ...

HUELLOWEEN est une application iOS qui synchronise les effets visuels des lampes Philips Hue avec des sons d'ambiance en temps réel, créant une expérience immersive effrayante. Cette application n'est pas vraiment récente mais fonctionne encore parfaitement bien pour l'avoir utilisée toute la soirée ce soir.

HUELLOWEEN est une application qui tire parti des capacités des ampoules Philips Hue pour créer des effets lumineux synchronisés avec les sons d'Halloween. Ainsi, chaque bruit de fantôme, cri ou musique d'ambiance est accompagné de jeux de lumières coordonnés, transformant votre maison en un véritable théâtre de l'horreur.

Par exemple, lorsqu'un cri retentit, les lumières deviennent rouge vif et clignotent rapidement, tandis qu'un hurlement de fantôme peut déclencher une lumière bleu pâle qui s'éteint progressivement, créant une atmosphère mystérieuse et oppressante.

Guide d'Utilisation

Pour utiliser HUELLOWEEN le soir d'Halloween :

Ouvrez vos volets pour que les lumières soient bien visibles. Placez une enceinte Bluetooth puissante, de préférence avec des basses renforcées, à l'extérieur avec un bon niveau de volume pour diffuser les sons de l'application. Lancez l'application HUELLOWEEN sur votre appareil iOS et laissez l'horreur opérer !

Où Télécharger HUELLOWEEN ?

Pour découvrir l'application, rendez-vous sur l'App Store. Attention, cette application ne fonctionne qu'avec des lampes/ampoules Philips Hue.

L'auteur de l'application a mis en ligne une page Web d'aide pour vous guider dans l'utilisation de HUELLOWEEN et répondre aux éventuelles questions.

Conclusion

L'application coûte 1,99 euros, mais l'effet produit en vaut largement la chandelle. Vous offrirez une expérience unique à vos visiteurs, petits et grands, et ferez de votre maison un incontournable de la soirée d'Halloween.

L'application HUELLOWEEN n'a pas vraiment évoluée en 8 ans mais elle reste toujours fonctionnelle.

Si vous souhaitez utiliser vos ampoules à 100%, n'hésitez pas à découvrir le Hue Entertainment Development Kit ou bien le Philips Hue Sync que j'avais découvert avant sa publication officielle.

Bonne fête d'Halloween à toutes et à tous !