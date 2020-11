Comment l'IA 🧠 peut améliorer la qualité audio 🎙️ de vos visioconférences ?

Le confinement vous oblige à utiliser réguliÚrement des logiciels de visioconférence comme Twitch, Discord, WebEx, Skype, Zoom, Slack ou bien Teams ?

Vos enfants sont bruyants ou le chien de votre voisin aboie à longueur de journée ? Vous souhaitez réduire le bruit ambiant capturé par votre micro et avoir un son optimal pour vos conférences ?

Voici 2 solutions utilisant des algorithmes d’intelligence artificielle pour rĂ©duire le bruit ambiant capturĂ© par votre micro et amĂ©liorer la qualitĂ© sonore de votre visioconfĂ©rence.

Krisp

Krisp est ma solution prĂ©fĂ©rĂ©e, elle est intĂ©grĂ©e gratuitement dans Discord et peut ĂȘtre installĂ©e gratuitement sur un PC ou un Mac dans la limite de 120 minutes d’utilisation par semaine.

Cette solution se base sur un modĂšle d’intelligence artificielle pour rĂ©duire le bruit ambiant dĂ©tectĂ© et produire un son pur sans parasites.

Une fois la solution installée, vous retrouverez deux nouvelles interfaces de son sur votre ordinateur :

Une interface d’enregistrement : Krisp Microphone

Une interface d’écoute : Haut-parleurs (Krisp)

Ces deux nouvelles interfaces doivent ĂȘtre paramĂ©trĂ©es dans vos logiciels de visioconfĂ©rence pour que les traitements audio soient pris en compte.

Si jamais vous n’utilisez pas de casque audio, Krisp dispose d’une solution pour rĂ©duire l’écho que peut occasionner le micro et vos haut-parleurs. C’est plutĂŽt efficace !

Krisp coĂ»te 5 € par mois pour un usage illimitĂ©. Vous pouvez bĂ©nĂ©ficier d'un mois gratuit au travers de ce lien.

NVidia RTX Voice

Si vous avez la chance d’avoir une carte NVIDIA GeForce, Quadro ou TITAN sur votre ordinateur, alors la solution NVIDIA RTX Voice peut ĂȘtre une alternative gratuite intĂ©ressante Ă Krisp.

Cette solution se base aussi sur de l’IA et utilise la GPU de la carte NVidia pour traiter en temps rĂ©el le signal audio captĂ©.

Son fonctionnement est assez identique Ă Krisp et les rĂ©sultats obtenus semblent l’ĂȘtre aussi.

L’installation de NVidia RTX Voice est dĂ©crite ici :

https://www.nvidia.com/en-us/geforce/guides/nvidia-rtx-voice-setup-guide/

NVIDIA Broadcast

Enfin plus récemment, NVidia vient de publier NVidia Broadcast qui est une évolution de NVIDIA RTX Voice qui intÚgre en plus le traitement de la vidéo : Zoom automatique et arriÚre-plan.

NVIDIA Broadcast est cependant limité à un certain nombre de GPU NVIDIA : GeForce RTX 30 Series, GeForce RTX 20 Series, Quadro RTX et TITAN RTX.

En conclusion

Si vous utilisez Discord au quotidien, Discord dispose de Krisp activable gratuitement, vous n’avez rien besoin d’installer vous devez juste vĂ©rifier que le plugin est activĂ© dans les options du logiciel.

Si vous possĂ©dez une cadre graphique NVIDIA rĂ©cente sur votre PC, alors le logiciel NVIDIA RTX Voice/NVIDIA Broadcast peut ĂȘtre une solution intĂ©ressante car complĂ©tement gratuite.

Si vous avez un PC de bureautique, le logiciel Krisp peut amĂ©liorer la qualitĂ© de vos visioconfĂ©rences. D’autant plus si vous faites des visioconfĂ©rences sans casque.

Il y a bien d’autres solutions de rĂ©duction de bruit, mais les solutions ci-dessus sont celles qui sortent du lot grĂące Ă l’utilisation d’algorithmes d’intelligence artificielle.

Si vous connaissez d’autres bonnes astuces pour amĂ©liorer la qualitĂ© de votre son audio, n’hĂ©sitez pas Ă le partager dans les commentaires ci-dessous.

Bons streamings !