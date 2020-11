Love on the Rocks : Un peu de poésie sur des cailloux !

Au détour d'un chemin, d'une rue ou d'une impasse, vous tomberez probablement un jour sur un petit caillou peint. Au dos il sera indiqué "Rendez-vous sur le groupe Facebook Love on the rocks et laissez un message".

C'est l'expérience que j'ai faite en me promenant sur le port de Roscoff , un petit caillou avec un magnifique Peter Pan de dessiné est apparu sur ma route.

En retournant le caillou, un message m'a indiqué de rejoindre un groupe Facebook pour laisser un message. C'est ce que j'ai aussitôt fait en indiquant ma jolie trouvaille sur le groupe de Love on the Rocks Normandie sur Facebook.

Quelques jours plus tard, le caillou parcourait 300 km. C'était maintenant à mon tour de le cacher, dans une ruelle de Nantes cette fois.

Peter Pan continue sa route et se trouve une cachette dans une boîte à livres, ou peut-être ailleurs aujourd'hui. Qui sait ?

Love on the Rocks est une belle initiative anglaise qui consiste à peindre une pierre avec une intention positive et de la positionner dans un endroit visible qui permettra à une tierce personne de la trouver et de la partager à une autre personne .. etc.

Plusieurs groupes de passionnés se sont organisés sur Facebook, des groupes régionaux et un groupe national existent. Les dernières créations y sont partagées tout comme les dernières trouvailles.

Au détour de votre route, ouvrez l'oeil, une pierre attend peut-être votre regard !