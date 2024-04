Test de la LaptopBar de BenQ

Je profite de ce début de semaine pour vous partager un avis sur un produit que j'ai eu l'occasion de tester grâce à la société BenQ, il s'agit de la LaptopBar, une barre lumineuse qui permet d'éviter de vous abimer la vue lorsque vous utilisez un Laptop dans des conditions d'éclairage non optimales.

Je vous avais précédemment présenté deux autres barres lumineuses de la marque BenQ, laBenQ Screenbar Plus et la BenQ Screenbar Halo) que j'utilise désormais quotidiennement. Cette nouvelle Screenbar a été conçue pour être utilisée sur un laptop. Son poids, sa taille et son autonomie lui permettent d'être facilement transportée dans un sac.

La LaptopBar se fixe très facilement grâce à un patch aimanté qui se colle au dos de votre ordinateur et qui le laisse aucune trace le jour où vous souhaitez le retirer. Afin d'éviter toute erreur quant au positionnement du patch aimanté, un patron est livré pour que vous puissiez fixer ce patch très rapidement.

Ensuite vous avez le choix entre deux positions : une position standard ou déportée. La position déportée permet d'avoir un meilleur éclairage de son espace de travail en plus de l'écran. C'est le mode que je trouve le plus confortable à utiliser.

L'allumage et l'extinction se font simplement en passant la main juste en dessus du dispositif. La colorimétrie de la lampe peut être réglée de manière tactile en glissant le doigt sur la barre lumineuse.

La batterie, qui sert de support à la lampe et qui se fixe au dos du laptop, fournit l'énergie nécessaire à la lampe pour fonctionner pendant une durée de 1h40 environ.

On a aimé

Son design primé "Red Dot Award"

Sa sacoche de rangement.

Sa simplicité d'usage et d'installation.

Le réglage de la colorimétrie.

Son autonomie d'énergie grâce à sa propre batterie.

Sa luminosité ajustable avec 7 niveaux de température de couleur(2700K-5700K).

On a moins bien aimé

L'autonomie de la batterie est de 100 minutes environ. Pour un usage sur une longue durée, vous devrez utiliser le câble pour alimenter la lampe et recharger la batterie.

L'esthétisme de la pastille aimantée n'est pas top.

La batterie ne peut pas être utilisée comme powerbank nomade, elle est uniquement dédiée pour fournir de l'énergie la lampe.

En conclusion

BenQ fait toujours de très bons produits: fiables et de qualité.

Cette lampe nomade peut être très pratique si vous utilisez votre laptop directement sans écran déporté. Malgré sa faible autonomie, elle peut être utilisée directement via le branchement d'un câble USB sur son laptop.