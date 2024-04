Hackthebox Academy : Formez-vous gratuitement à la Cybersécurité

Vous souhaitez vous former à la Cybersécurité et aprendre les bases de la cybersécurité offensive et défensive ?

La Hackthebox Academy propose des formations gratuites dans son catalogue de formation en ligne en plus de son Lab qui permet de s'initier aux tests d'intrusion (pentests).

Quelles sont les formations gratuites ?

Les formations du tiers 0 se composent d'une liste de 20 modules de formation très complets pour débuter dans la cybersécurité :

Les modules de formation simples accessibles pour des débutants :

Linux Fundamental (6h)

Introduction to Networking (3h)

Web Requests (4h)

Using the Metasploit Framework (5h)

JavaScript Deobfuscation (4h)

Windows Fundamentals (6h)

Attacking Web Applications with Ffuf (5h)

Introduction to Active Directory (7h)

Introduction to Web Applications (3h)

Setting Up Pentests (2h)

Vulnerability Assessment (2h)

MacOS Fundamentals (4h)

Les Modules de formation de complexité moyenne :

File transfers (3h)

File Inclusion (8h)

Stack-Based Buffer Overflows on Linux x86 (7h)

SQL Injection Fundamentals (8h)

Intro to Network Traffic Analysis (8h)

Stack-Based Buffer Overflows on Windows x86 (8h)

Brief Intro to Hardware Attacks (4h)

Security Incident Reporting (2h) (Tiers 1)

Qu'est-ce qu'un Cube ?

Chacun des modules de formations listés ci-dessus coûte l'équivalent de 10 cubes, il s'agit de la monnaie virtuelle utilisée sur la plateforme Hackthebox.

Ces 10 cubes vous sont restitués une fois le module terminé. Cela signifie qu'avec les 60 cubes offerts lors de la création de votre compte, vous pouvez réaliser l'ensemble des modules du tiers 0 gratuitement.

Ces modules de formation gratuits représentent l'équivalent de 14 jours de formation à raison de 7h d'apprentissage par jour. Cela vous laisse du temps avant de démarrer les formations payantes des tiers 1, 2 et 3 qui possèdent une complexité plus importante.

Hackthebox joue sur la gamification de ses parcours pour vous garder le plus longtemps possible sur la plateforme.

Et ensuite ?

Une fois les formations gratuites réalisées, les modules payants peuvent être accédées :

A la carte via l'achat de cubes : 100 cubes = 9 euros

Via un abonnement mensuel à partir de 16 euros = 200 cubes

Via un abonnement annuel illimité pour le tiers II (410€) et tier III (1055€)

Une fois formé, la plateforme Hackthebox propose différentes certifications payantes qui permettront de valoriser les compétences acquises :

HTB Certified Penetration Testing Specialist (180€)

HTB Certified Bug Bounty Hunter (180€)

HTB Certified Defensive Security Analyst (180€)

HTB Certified Web Exploitation Expert (300€)

Découvrez la plateforme Hackthebox Academy et profitez d'un crédit gratuit de 60 Cubes grâce à ce lien. Bonne formation !