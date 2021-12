BenQ ScreenBar Plus : La lampe de bureau High-Tech pour Noël !

L'hiver arrivant, les jours se raccourcissent et notre corps est en manque de lumière pour produire de la sérotonine. C'est d'autant plus le cas si vous travaillez dans un bureau éloigné d'une fenêtre avec un mauvaise luminosité.

Pour pallier à ce manque de lumière et réduire la fatigue visuelle associée à un mauvais éclairage de votre espace de travail, l'utilisation d'une bonne lampe de bureau est indispensable pour votre bonne santé. Une mauvaise luminosité peut provoquer un inconfort oculaire (brûlure, etc.) ainsi que des maux de tête selon le CCHST.

J'ai découvert la ScreenBar Plus de BenQ qui est notée 4,8 sur Amazon. Il s'agit d'une lampe de bureau qui se positionne au dessus de l'écran pour réduire la fatigue visuelle et augmenter la visibilité de votre clavier. Elle s'installe en moins de 2 minutes et se connecte directement à la prise USB de votre écran ou votre PC.

J'ai été surpris de la luminosité de cette lampe de 5 watts. Elle permet d'éclairer l'ensemble de la zone de travail de mon bureau avec une lumière très directive évitant des reflets sur l'écran. La couleur de la lumière est adaptable à l'ambiance que vous souhaitez créer. Au départ, cela ressemble à un petit gadget USB en plus, mais on devient très vite accros et l'allumer devient un réflexe quand on utilise sont PC. Elle offre un réel confort visuel sur son espace de travail.

Les points forts de la lampe BenQ ScreenBar Plus

Elle s'adapte à la majorité des écrans, même aux écrans incurvés.

Son design moderne en aluminium.

Son alimentation via une prise USB, réduisant le nombre de prises sous le bureau.

Elle ne consomme que 5 Watts.

Sa fonction d'auto-ajustement à la luminosité de la pièce.

La possibilité de changer la couleur de la lumière pour avoir un rendu naturel (2700K jusqu’à 6500K)

Elle diffuse une source lumineuse LED de haute qualité, sans scintillement et sans risque de lumière bleue.

Une durée de vie de 50000 h soit 17 ans sur une durée d'utilisation moyenne de 8h / jour.

Sa conception optique asymétrique qui n’éclaire que le bureau et ne créé aucune brillance à l’écran.

Elle est compatible avec l'ensemble des Webcams qui peuvent être posées sur un support plat.

Les points faibles la lampe BenQ ScreenBar Plus

La télécommande est filaire et ne peut pas être positionnée n'importe où. Un modèle Bluetooth est à priori prévu dans les prochains mois par BenQ.

L'auto-ajustement n'est pas automatiquement réalisée à fréquence régulière, il est nécéssaire d'appuyer sur le bouton que pour que la lampe réadapte la puissance de la lumière à la luminosité de la pièce.

Le détail de ses caractéristiques techniques

Spécification Description Source d’éclairage LED bicolore Index de rendu des couleurs Ra >95 Éclairage 900 lux au centre (hauteur de 45 cm) Flux lumineux 2700K : 300lm ; 6500K : 320lm Température de couleur 2700~6500K Durée de vie des écrans LED 50,000 hours Puissance d’entrée 5V, 1A USB port (Micro USB cable) Consommation d’énergie 5 W (max.) Matériaux Alliage aluminium, PC/ABS Dimensions Lamp: 45cm x 9.0cm x 9.2cm Controller: 7.4cm x 7.4cm x 3.3cm Poids net 0.68 kg

Les autres modèles de la marque BenQ

La ScreenBar Plus de BenQ équipée d'une télécommande déportée est le modèle haut de gamme des lampes de bureau BenQ. Elle est déclinée en deux autres modèles moins avancés avec un tarif plus agressif.

Où trouver la ScreenBar Plus ?

La lampe de bureau ScreenBar Plus est commercialisée à un prix avoisinant les 134€ TTC sur Amazon. Elle est actuellement disponible en réduction au tarif de 115€ sur le site de BenQ.

C'est une excellente idée de cadeau de Noël. En plus d'être design, elle est d'une vraie utilité si comme moi, vous passez beaucoup de temps à travailler à votre bureau.